#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
516.01
582.47
6.26
События

Бывшего замакима Тараза осудили за "подаренные" застройщику полмиллиарда тенге

бывший замакима Тараза Нурбол Калдыбаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 17:40 Фото: Facebook/Нурбол Калдыбаев
В Таразе вынесли приговор бывшему заместителю акима Нурболу Калдыбаеву, сообщает Zakon.kz.

По информации суда №2 города, экс-чиновника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Вместе с ним под суд пошел предприниматель, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В суде установили, что он занимался строительством трех пятиэтажных домов по государственному тендеру акимата Тараза. Но не завершил строительство и составил фиктивные акты о якобы завершении работ по объектам.

"Калдыбаев, являясь должностным лицом, превышая свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для Е., подписал данные акты, которые явились основанием для перечисления Е. более 519 млн тенге бюджетных средств", – сообщили в суде.

Причиненный ущерб был частично возмещен проведением строительно-монтажных работ, сумма невозмещенного ущерба составила свыше 137 млн тенге. При этом ущерб, причиненный преступными действиями строителя, составляет 104,8 млн тенге, а совместными преступными действиями его и замакима составляет 32,8 млн тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, материалами негласных следственных действий, заключениями экспертов и вещественными доказательствами.

В суде предприниматель признал вину, а Калдыбаев нет.

Приговором суда подсудимые признаны виновными. Экс-замакима приговорен к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Предприниматель – к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

22 апреля в суде рассказали о приговоре предпринимательницы из Тараза, которую признали виновной в незаконном использовании товарного знака "Apple".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев и наследный принц Абу-Даби посетили школу
События
16:38, Сегодня
Токаев и наследный принц Абу-Даби посетили школу
Какие улицы перекрыты в Астане
События
15:53, Сегодня
Какие улицы перекрыты в Астане
Водитель установил хитрую систему на машину и попался полиции в Алматы
События
13:25, Сегодня
Водитель установил хитрую систему на машину и попался полиции в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: