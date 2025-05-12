Бывшего замакима Тараза осудили за "подаренные" застройщику полмиллиарда тенге

В Таразе вынесли приговор бывшему заместителю акима Нурболу Калдыбаеву, сообщает Zakon.kz.

По информации суда №2 города, экс-чиновника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Вместе с ним под суд пошел предприниматель, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В суде установили, что он занимался строительством трех пятиэтажных домов по государственному тендеру акимата Тараза. Но не завершил строительство и составил фиктивные акты о якобы завершении работ по объектам.

"Калдыбаев, являясь должностным лицом, превышая свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для Е., подписал данные акты, которые явились основанием для перечисления Е. более 519 млн тенге бюджетных средств", – сообщили в суде.

Причиненный ущерб был частично возмещен проведением строительно-монтажных работ, сумма невозмещенного ущерба составила свыше 137 млн тенге. При этом ущерб, причиненный преступными действиями строителя, составляет 104,8 млн тенге, а совместными преступными действиями его и замакима составляет 32,8 млн тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, видеозаписями, материалами негласных следственных действий, заключениями экспертов и вещественными доказательствами.

В суде предприниматель признал вину, а Калдыбаев нет.

Приговором суда подсудимые признаны виновными. Экс-замакима приговорен к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Предприниматель – к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

22 апреля в суде рассказали о приговоре предпринимательницы из Тараза, которую признали виновной в незаконном использовании товарного знака "Apple".