В Мангистау на более 251 тыс. тенге оштрафован владелец верблюдов, которые угодили под колеса поезда, создали опасную ситуацию для пассажиров и задержали рейс, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Верховного Суда рассказали, на железнодорожных путях перед грузовым поездом, следовавшим по маршруту Бейнеу – Мангистау, внезапно появились три безнадзорных верблюда. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за большой массы состава и малого расстояния до животных избежать столкновения не удалось.

"В результате наезда верблюды погибли, а поезд задержался в пути почти на полтора часа. Материальный ущерб железнодорожного перевозчика от вынужденного простоя составил более 251 тыс. тенге. Факт происшествия подтвержден материалами дела, объяснениями машиниста и документами о движении состава. Полиция привлекла владельцев животных к административной ответственности по ч. 1 ст. 559 КоАП. Протоколы были составлены в их присутствии и подписаны ими. Судебное разбирательство показало, к каким последствиям приводит бесконтрольный выпас скота: владельцы оставили животных без присмотра, нарушив установленные требования", – отметили в суде.

Согласно Типовым правилам выпаса сельскохозяйственных животных, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства, запрещается пасти скот в полосе отвода железных дорог, а также перегонять его через пути в неустановленных местах, в том числе в темное время суток.

В соответствии со ст. 917 ГК вред, причиненный имуществу юридического лица неправомерными действиями или бездействием, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его.

Мангистауский районный суд удовлетворил иск компании в полном объеме. С владельцев животных в солидарном порядке взыскано более 251 тыс. тенге в счет возмещения ущерба, а также судебные расходы.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Департаменте полиции Атырауской области назвали участки дорог с повышенным риском ДТП с участием домашних животных и призвали водителей соблюдать особую осторожность.