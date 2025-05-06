Надписи на скалах в Мангистау возмутили казахстанцев

Фото: скриншот видео

В социальной сети появилось видео, на котором женщина рассказывает, что группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской "Ұштаған" на скале. Женщина предположила, что авторы надписи прибыли на отдых из одноименного села, сообщает Zakon.kz.

Портал "Лада" процитировал реакцию полиции на ситуацию. "По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к нанесению надписи на скальном участке и оставлению мусора. В отношении указанных лиц будет составлен административный протокол в соответствии с действующим законодательством". Пресс-служба ДП Мангистауской области Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) Ранее, в 2023 году, распространилось видео, на котором мужчина выдалбливает молотком и отверткой надпись на скале уникального каньона. Оказалось, что вандал возглавлял Дом культуры для слепых в Актобе. В Мангистау он проводил свой отпуск. Чуть позже он извинился, объяснив, что пытался исправить грубое слово, написанное на скале. Затем чиновник уволился.

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