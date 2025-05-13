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События

Назначен новый глава Департамента государственных доходов по Жамбылской области

Новый глава ДГД Жамбылской области Толеген Сарсембаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 12:29 Фото: ДГД Жамбылской области
В Жамбылской области назначен новый глава Департамента государственных доходов (ДГД), сообщает Zakon.kz.

По информации ДГД региона от 13 мая 2025 года, им стал Толеген Сарсембаев.

"Руководитель аппарата Министерства финансов РК Ергали Егемберды представил сотрудникам Департамента государственных доходов по Жамбылской области КГД МФ РК нового руководителя – Толегена Сарсембаева", – указано в распространенной информации.

Сарсембаев Толеген Капсаликович начал работать в органах финансового контроля в 1993 году. Занимал различные должности в налоговых органах города Алматы.

С мая 2005 года по май 2008 года руководил Налоговым комитетом по Кызылординской области.

С мая 2019 года по март 2020 года руководил Департаментом государственных доходов по Алматинской области. С июня 2009 по март 2013 года был начальником Налогового департамента по Жамбылской области. С марта 2014 года по апрель 2014 года руководил Департаментом государственных доходов по Восточно-Казахстанской области, с апреля 2014 года по май 2017 года руководил Департаментом государственных доходов по Павлодарской области.

Трудился заместителем акима Южно-Казахстанской области, позже заместителем акима Туркестанской области.

С марта 2020 года по июль 2023 года руководил аппаратам акима Алматинской области

С июля 2023 года по май 2024 года работал советником министра финансов РК.

С мая 2024 года по февраль 2025 года занимал должность руководителя аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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