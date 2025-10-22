В Астане назначили нового главу Департамента госдоходов

Руководителем Департамента государственных доходов (ДГД) по городу Астане Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов назначен Серик Манзоров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 октября 2025 года рассказали в КГД. Отмечается, что Серик Манзоров имеет многолетний опыт работы в системе государственных органов и налоговой службе. Трудовую деятельность начал в 2006 году в акимате города Алматы.

Работал на различных должностях – от ведущего специалиста до заместителя акима района. Занимал должности в Комитете государственных доходов МФ РК и Администрации президента РК.

"В системе государственных доходов трудится с 2010 года. Прошел путь от главного специалиста до заместителя руководителя департамента. С сентября 2021 года возглавлял Департамент государственных доходов по Мангистауской области", – сообщили в КГД.

Имеет образование в сфере юриспруденции, финансов, государственного управления. Окончил КазНУ им. аль-Фараби, КазЭУ им. Т. Рыскулова, Академию государственного управления при президенте РК.

10 октября 2025 года в Алматинской области назначили нового руководителя Департамента государственных доходов.