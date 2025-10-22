#АЭС в Казахстане
События

В Астане назначили нового главу Департамента госдоходов

глава ДГД Астаны Серик Манзоров, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 11:13 Фото: gov.kz
Руководителем Департамента государственных доходов (ДГД) по городу Астане Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов назначен Серик Манзоров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 октября 2025 года рассказали в КГД. Отмечается, что Серик Манзоров имеет многолетний опыт работы в системе государственных органов и налоговой службе. Трудовую деятельность начал в 2006 году в акимате города Алматы.

Работал на различных должностях – от ведущего специалиста до заместителя акима района. Занимал должности в Комитете государственных доходов МФ РК и Администрации президента РК.

"В системе государственных доходов трудится с 2010 года. Прошел путь от главного специалиста до заместителя руководителя департамента. С сентября 2021 года возглавлял Департамент государственных доходов по Мангистауской области", – сообщили в КГД.

Имеет образование в сфере юриспруденции, финансов, государственного управления. Окончил КазНУ им. аль-Фараби, КазЭУ им. Т. Рыскулова, Академию государственного управления при президенте РК.

10 октября 2025 года в Алматинской области назначили нового руководителя Департамента государственных доходов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
