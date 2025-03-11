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Общество

Саясат Нурбек заявил об успешном старте программы "Келешек"

Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 13:58 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве заявил об успешном старте образовательной накопительной системы для детей "Келешек", сообщает Zakon.kz.

Нурбек отметил, что население начало активно открывать счета.

"Слишком активно пошло. Свыше 70 тысяч счетов "Келешек" уже открыто гражданами. Мы даже немножко, честно сказать, боимся, что стартовой капитал надо рассчитывать. Все крупные национальные университеты к этой инициативе подключились. В частности, ЕНУ, КазНУ имени аль-Фараби, Сатпаев Университет, несколько частных университетов, Нархоз и другие", – сказал Саясат Нурбек.

Он пояснил, что вузы будут предоставлять скидки для детей, пришедших с накоплениями от "Келешек". Самую большую скидку в 50%, по данным, министра, предоставил Сатпаев Университет.

"Если ребенок получил грант при поступлении, эти деньги можно передать братишкам и сестренкам, если большая семья, либо на получение жилья эти деньги направить, либо как депозит накопленный снять и направить на свои нужды", – заключил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что президент подписал закон об образовательной накопительной системе для детей "Келешек". Программа предназначена для детей от 5 до 18 лет. Родители могут копить средства для оплаты образования в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование. Государство предоставляет стартовый капитал детям 60 МРП (235 920 тенге), а также выплачивает ежегодную премию в размере 5-7%. При этом родители обязаны ежегодно платить минимальные взносы. 

Бауыржан Муканов
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