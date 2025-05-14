Расширенная конфискация, как ключ к справедливости: депутат о борьбе с незаконными активами

Борьба с отмыванием денег и незаконным обогащением является одним из ключевых вызовов для любой страны, стремящейся к прозрачности и справедливости, и в Казахстане сегодня идет активная работа над совершенствованием законодательства в этой сфере, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК, известный юрист Марат Башимов на своей странице в Facebook высказался о ходе этой работы, подчеркнув особую важность внедрения института расширенной конфискации.

Марат Башимов отметил, что в законопроект по борьбе с отмыванием денег внесено "более 100 поправок". Необходимость внедрения расширенной конфискации продиктована международными стандартами и обязательствами Казахстана.

Как отметил Башимов, практически во всех странах в законодательство внесены рекомендации международной организации ФАТФ (FATF – группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег была учреждена в 1989 году странами "Большой семерки" и является ключевым органом, вырабатывающим стандарты в этой области. – Прим. ред.).

Депутат напомнил, что Казахстан полностью ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией.

"В статье 20 Конвенции говорится, что государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать". Марат Башимов

По мнению Марата Башимова, расширенная конфискация является одним из ключевых инструментов для реализации этой статьи.

Он подчеркнул, что представители Института парламентаризма четко и объективно, научно показали необходимость принятия данного института – расширенной конфискации, которую надо было принять сразу с ратификацией Конвенции против коррупции.

"Это реальный механизм борьбы с отмыванием денег. И упускать эту историческую возможность ни в коем случае нельзя". Марат Башимов

Текущая ситуация, по словам депутата, позволяет недобросовестным лицам избегать полноценной ответственности.

"Сейчас из-за того, что этой нормы нет и активы переписаны на третьих лиц, многие уходят от ответственности, их имущество не конфискуется в полном объеме, а осужденный "сидит" спокойно, зная, что у него не забрали то, что переписано на третьих лиц, родственников, любовниц и т.д. И этими активами и деньгами он завтра будет наслаждаться". Марат Башимов

Расширенная конфискация нацелена именно на такие активы. Понятие "имущество, приобретенное преступным путем, и имущества эквивалентной стоимости" будет распространено на имущество, находящееся в собственности или во владении третьих сторон. Марат Башимов приводит примеры такого имущества.

"Имущество, находящееся под фактическим контролем обвиняемого или лица, находящегося под следствием, и, например, находящееся во владении членов семьи, сообщников или юридических лиц и образований; имущество, которое было подарено или передано третьему лицу за сумму, значительно выше или ниже рыночной стоимости". Марат Башимов

Ключевой особенностью расширенной конфискации является сдвиг бремени доказывания. Как рекомендует ФАТФ, "при расширенной конфискации нет необходимости в отдельном судебном разбирательстве и вынесении обвинительного приговора в отношении предшествующей преступной деятельности".

Механизм предлагается следующий: лицу, в отношении которого начато досудебное производство, предлагается доказать законность приобретения остального имущества. В случае если он не сможет доказать, то оно подлежит конфискации. Расширенная конфискация может быть применена только в отношении имущества, законность приобретения которого лицо объяснить не может.

При этом депутат подчеркивает необходимость ограничить круг лиц, к которым может быть применена эта норма.

"Необходимо ограничить сферу действия данной нормы по субъекту, которыми могут выступать только отдельные категории государственных и политических служащих, а также лица, выполняющие административно-управленческие и хозяйственно-распорядительные функции в госорганизациях". Марат Башимов

Подводя итог, Марат Башимов выразил уверенность в необходимости этих мер. Настало время принять все то, что не принималось долгие годы по борьбе с отмыванием денег, чтобы настоящая справедливость в этом вопросе наконец восторжествовала, резюмировал депутат.