Плохие дороги – уголовная ответственность: в Казахстане усилили контроль

Фото: gov.kz

В Казахстане продолжается системная работа по совершенствованию законодательства в сфере строительства и эксплуатации автодорог. Одним из ключевых направлений стало ужесточение требований к техническому и авторскому надзору за дорожными работами, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 июля 2025 года, рассказали в Министерстве транспорта РК: "Теперь организации, осуществляющие надзор за строительством и ремонтом автодорог, обязаны иметь в штате квалифицированных специалистов в области дорожного строительства. Ранее это не было обязательным условием при получении аккредитации. Нововведение направлено на повышение качества контроля и обеспечение соответствия работ установленным стандартам". Отмечается, что дополнительно усилена юридическая ответственность надзорных специалистов. "Согласно внесенным поправкам в ст. 1 Закона РК "О противодействии коррупции", лица, осуществляющие технический и авторский надзор, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Это означает, что за ненадлежащее выполнение обязанностей они будут нести уголовную ответственность". Пресс-служба МТ РК В ведомстве заверили, что принятые меры станут важным этапом в повышении надежности и долговечности автомобильной инфраструктуры страны. Материал по теме Строительство дорожного коридора "Центр – Запад" начали в Костанайской области 10 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане дороги будут строить по-новому. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: