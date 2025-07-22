Плохие дороги – уголовная ответственность: в Казахстане усилили контроль
Фото: gov.kz
В Казахстане продолжается системная работа по совершенствованию законодательства в сфере строительства и эксплуатации автодорог. Одним из ключевых направлений стало ужесточение требований к техническому и авторскому надзору за дорожными работами, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 22 июля 2025 года, рассказали в Министерстве транспорта РК:
"Теперь организации, осуществляющие надзор за строительством и ремонтом автодорог, обязаны иметь в штате квалифицированных специалистов в области дорожного строительства. Ранее это не было обязательным условием при получении аккредитации. Нововведение направлено на повышение качества контроля и обеспечение соответствия работ установленным стандартам".
Отмечается, что дополнительно усилена юридическая ответственность надзорных специалистов.
"Согласно внесенным поправкам в ст. 1 Закона РК "О противодействии коррупции", лица, осуществляющие технический и авторский надзор, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Это означает, что за ненадлежащее выполнение обязанностей они будут нести уголовную ответственность".Пресс-служба МТ РК
В ведомстве заверили, что принятые меры станут важным этапом в повышении надежности и долговечности автомобильной инфраструктуры страны.
10 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане дороги будут строить по-новому. Подробнее об этом – по ссылке.
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