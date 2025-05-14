Результаты борьбы с мошками обсудили на заседании штаба в Туркестане
На сегодняшний день, исходя из заключения научной группы, дезинсекция ведется двумя разными методами. В то время как для борьбы с личинками используется метод сброса биологических препаратов в водоемы, химическим методом обеззараживаются зоны повышенного риска концентрации комаров – водоохранные территории, кустарники на прибрежных территориях, населенные пункты и прилегающие к ним зоны в радиусе 10-15 км.
Города Туркестан и Арысь, Шардаринский, Отрарский и Сауранский районы разделены на секторы, в каждом из них задействованы специальная техника и квалифицированные специалисты.
Ход работ обсудили на заседании штаба под председательством первого заместителя акима области Зулпыхара Жолдасова.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Участники встречи рассмотрели текущую ситуацию, применяемые противомоскитные препараты и их эффективность. Также были заслушаны отчеты акиматов районов. Ответственные лица поделились результатами работы в селах. Кроме того, был заслушан доклад представителя компании "Сиббиофарм" Александра Швыдкова, которая производит применяемый в регионе биологический препарат, и дополнительно изучены механизмы эффективного его использования. Замаким области поручил ответственным лицам качественно выполнить работу и поставил ряд задач.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
На сегодняшний день проведено девять туров работ по биологической дезактивации, 95 тонн биопрепарата "Бактицид" сброшено в реку Сырдарья. В работах задействованы 10 единиц техники. Также в 15 секторах применяются химиопрепараты в соответствии с графиком. В целом, работы по дезинсекции ведутся в 51 населенном пункте на 591 улице. В них задействованы 27 единиц техники.
Населенные пункты города Арыс разделены на три сектора, работают две единицы спецтехники, пять специалистов и один эксперт по научному сопровождению. 26 населенных пунктов на территории Отырарского района разделены на семь секторов.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В реку Сырдарья и водоемы на территории населенных пунктов Коксарай, Шенгельди, Маякум, Ешкикора, Колкудык семь раз сбрасывали бактериологический препарат "Бактицид". В обезвреживании задействованы 15 единиц спецтехники и четыре лодки. В сельских округах применяется препарат "Кардинал КЭ". В дезинфекционных работах задействованы 12 единиц техники. Усилены дезинсекционные работы и в населенных пунктах Шардаринского района. В частности, в селе Суткент в усиленном режиме ведутся дезактивационные работы, в Сырдарью сброшен биологический препарат "Бактицид". К работам привлечены 10 единиц спецтранспорта, четыре лодки, один дрон и 10 опрыскивателей.
В сельском округе Алатау батыр к комплексной химической обработке привлечены две единицы спецтранспорта, дрон и шесть опрыскивателей.
Противомоскитная обработка продолжается. Качественное и своевременное выполнение работ взято на контроль.