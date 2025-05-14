Результаты борьбы с мошками обсудили на заседании штаба в Туркестане

В Туркестанской области в соответствии с четко утвержденным планом на ежедневной основе ведутся дезинсекционные работы против мошек. Ход работ находится на строгом контроле акима области Нуралхана Кушерова.

На сегодняшний день, исходя из заключения научной группы, дезинсекция ведется двумя разными методами. В то время как для борьбы с личинками используется метод сброса биологических препаратов в водоемы, химическим методом обеззараживаются зоны повышенного риска концентрации комаров – водоохранные территории, кустарники на прибрежных территориях, населенные пункты и прилегающие к ним зоны в радиусе 10-15 км.

Города Туркестан и Арысь, Шардаринский, Отрарский и Сауранский районы разделены на секторы, в каждом из них задействованы специальная техника и квалифицированные специалисты.

Ход работ обсудили на заседании штаба под председательством первого заместителя акима области Зулпыхара Жолдасова.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Участники встречи рассмотрели текущую ситуацию, применяемые противомоскитные препараты и их эффективность. Также были заслушаны отчеты акиматов районов. Ответственные лица поделились результатами работы в селах. Кроме того, был заслушан доклад представителя компании "Сиббиофарм" Александра Швыдкова, которая производит применяемый в регионе биологический препарат, и дополнительно изучены механизмы эффективного его использования. Замаким области поручил ответственным лицам качественно выполнить работу и поставил ряд задач.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На сегодняшний день проведено девять туров работ по биологической дезактивации, 95 тонн биопрепарата "Бактицид" сброшено в реку Сырдарья. В работах задействованы 10 единиц техники. Также в 15 секторах применяются химиопрепараты в соответствии с графиком. В целом, работы по дезинсекции ведутся в 51 населенном пункте на 591 улице. В них задействованы 27 единиц техники.

Населенные пункты города Арыс разделены на три сектора, работают две единицы спецтехники, пять специалистов и один эксперт по научному сопровождению. 26 населенных пунктов на территории Отырарского района разделены на семь секторов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В реку Сырдарья и водоемы на территории населенных пунктов Коксарай, Шенгельди, Маякум, Ешкикора, Колкудык семь раз сбрасывали бактериологический препарат "Бактицид". В обезвреживании задействованы 15 единиц спецтехники и четыре лодки. В сельских округах применяется препарат "Кардинал КЭ". В дезинфекционных работах задействованы 12 единиц техники. Усилены дезинсекционные работы и в населенных пунктах Шардаринского района. В частности, в селе Суткент в усиленном режиме ведутся дезактивационные работы, в Сырдарью сброшен биологический препарат "Бактицид". К работам привлечены 10 единиц спецтранспорта, четыре лодки, один дрон и 10 опрыскивателей.

В сельском округе Алатау батыр к комплексной химической обработке привлечены две единицы спецтранспорта, дрон и шесть опрыскивателей.

Противомоскитная обработка продолжается. Качественное и своевременное выполнение работ взято на контроль.