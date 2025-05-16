Ситуацию с каракуртами объяснили в акимате Шымкента

В акимате города Шымкента 16 мая 2025 года рассказали, где горожанам следует быть внимательнее и осторожнее, чтобы не быть укушенными каракуртами, сообщает Zakon.kz.

Информацию о том, что "в Шымкенте каракурты начали массово нападать на людей", местные власти опровергают.

"На сегодняшний день случаи укусов каракуртов среди жителей Шымкента зафиксированы не на территории города, а во время выездов в горные районы (на маевки). После укусов пострадавшие обращаются за медицинской помощью в городские лечебные учреждения", – сказано в комментарии.

Согласно информации санитарной службы, на текущий момент случаев укусов каракуртов в пределах города Шымкента не зарегистрировано.

Если же укус каракурта происходит в черте города, санитарно-эпидемиологическая служба устанавливает локацию и проводит необходимую обработку территории.

В теплый сезон 2024 года в Казахстане значительно активизировались каракурты. Вспышка численности паука наблюдалась в Атырауской области, Павлодарской области, поступали жалобы из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областей. В текущем году на каракуртов уже стали жаловаться в Атырауской области.

Как не разозлить "черную вдову" и что делать в случае укуса, можно узнать здесь.