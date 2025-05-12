Самый опасный и кусающий скрытно: казахстанцы жалуются на каракуртов

В прошлом году в Казахстане массово жаловались на нашествие каракуртов. От укусов ядовитых пауков страдали люди и погибали животные. Еще не время, заявляют эксперты, однако соотечественники уже опасаются за свое здоровье и жизни домашних животных.

Zakon.kz узнал, как не разозлить "черную вдову" и что делать в случае укуса, а также правильно оказать первую медицинскую помощь.

В соцсетях появилось фото с большим черным пауком. Оно якобы сделано в селе Байсерке Алматинской области. В публикации автор интересуется о дезинфекции, отметив, что обнаружил каракурта в доме.

Близнец стеатода

Изучив материал, сотрудник Алматинского зоопарка Александр Гурнев затруднился ответить, точно ли на фото каракурт.

"Были бы более четкие фотографии, я бы точно сказал, каракурт это или нет. На фото больше похож на стеатода. Не зря его называют ложный каракурт, очень часто он имеет темно-коричневую или даже практически черную окраску, и внешне построение тела тоже напоминает каракурта. Дело еще в том, что каракурт до таких крупных размеров вырасти не может. В конце августа или сентябре он откладывает коконы, которые зимуют. И весной в конце апреля или в начале мая в зависимости от погодных условий детеныши выходят из коконов. И в настоящее время они очень мелкие. Найти крупного каракурта в природе сейчас нереально. Поэтому, скорее всего, просто перепутали. А стеатода – домашний паук, он живет и размножается круглый год, поэтому его взрослых особей можно найти в любое время. Хотя в Байсерке чуть позже, в июне, вполне себе можно встретить каракурта, это как раз его территория". Александр Гурнев

Фото: из личного архива Александра Гурнева

Собеседник пояснил, что стеатоде редко удается прокусить кожу человека. Даже если ему это удалось, яд у него малотоксичный, и обычно человек легко отделается покраснением и припухлостью кожи. За исключением тех случаев, когда яд способен вызвать аллергические реакции.

"Впрочем, все пауки ядовиты. Только речь идет о том, насколько их яд токсичный. Есть даже довольно токсичные виды пауков, которым просто не удается прокусить человеческую кожу, поэтому они не могут нанести серьезных последствий". Александр Гурнев

Все пауки ядовитые

Тем не менее из более 1200 видов пауков в Казахстане каракурт является наиболее опасным за счет сильного яда и широкого распространения. В мире их всего 31 вид, а в Казахстане обитают: белый каракурт (Latrodectus pallidus), каракурт Даля (Latrodectus dahli) и каракурт тринадцатиточечный (Latrodectus tredecimguttatus). Также достаточное отравление организму могут нанести хейракантиум, его еще называют "желтый сак", затем идут различные виды тарантулов и аргиопа.

"Каракуртом питаются большое количество животных. Он входит в рацион, начиная от членистоногих, заканчивая достаточно крупными млекопитающими: ежи, ящерицы, птицы и так далее. Например, некоторые осы-наездники парализуют каракурта, затем откладывают в нем свои яйца. И вылупившаяся личинка поедает паука изнутри. А каракурт ест беспозвоночных животных. Но крупные самки могут питаться даже мелкими ящерицами и грызунами". Александр Гурнев

Вспышка продолжается

Младший научный сотрудник лаборатории арахнологии и других беспозвоночных РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МНВО РК Леонид Ким отмечает, что вспышка идет до сих пор, и началась она не в прошлом году, а раньше, примерно с 2022 года.

"В полупустынях и степях их привычные места – там с ними достаточно легко встретиться. Однажды приходилось ночевать на участке с плотностью в 5-6 гнезд на квадратный метр. Однако спустя год в этом же месте уже не было ни одной особи. У каракуртов сильно плавает численность: в какие-то годы их почти не встретишь, а в какие-то наблюдаются вспышки – когда их появляется ощутимо много. Во время вспышек они могут доходить и до 55-й широты (уровень Омска), однако редко, и обычно это залетные особи. Тем не менее предполагаю, что это нашествие не должно продлиться долго. Опять же много факторов влияет на численность каракуртов – тут и достаточно мягкая зима, и удачный расплод кормовой базы. Пока сложно просчитать закономерности и предсказать, когда будут вспышки, ибо на численность каракуртов влияет много факторов. Скорее всего, такие вспышки есть не только у него – просто остальные пауки еще хуже изучены". Леонид Ким

Фото: из личного архива Леонида Ким

Зоолог рассказал, что каракурты достаточно крупные. Зрелые самки вырастают до двух сантиметров и хорошо отличаются. Пятна (обычно красного цвета) только у молодых особей и зрелых самцов. Самки полностью черные, причем бархатистые, без блеска, словно маленькие черные дыры на ножках. Ложные каракурты, как, например, Steatoda paykulliana, отличаются маслянистым блеском и рисунком в виде белой, желтой или красной полоски. Еще одна особенность – это жесткая паутина. Если нити других пауков едва почувствуешь, то шелк каракурта ощутим. Эти пауки-одиночки, однако в период размножения в гнездах самок могут быть по 5-10 ухажеров.

"Хоть каракурты практически слепы, они достаточно хорошо отличают угрозу от добычи. Если паук понимает, что в его сети угодил обед, он разворачивается к добыче "спиной" и набрасывает клейкую паутину задними ногами. Паутина опять же крайне прочная в их мире – у добычи обычно никаких шансов нет. После каракурт наносит свой смертельный укус, но пробить доспехи насекомых бывает трудно, особенно имея очень короткие – не более 0,5 мм – хелицеры. Потому кусают они в сочленения между панцирем, туда, где покровы насекомого наиболее тонкие. Когда каракурт встречает угрозу, он, как и все другие пауки, старается убежать". Леонид Ким

Даже верблюда свалит

Яд каракурта разные животные могут переносить по-разному. Овцы и бараны укусы переносят легче, чем верблюды. В составе яда каракурта основное действующее вещество – альфа-латротоксин. Это такой белок, который встраивается в нервные синапсы и создает в нем "дыру". Когда таких молекул много, появляется много "дыр" в нервных окончаниях, из-за которых нарушается баланс ионов. Это приводит к тому, что сначала идет очень сильная нервная передача, а затем почти полное их истощение. Потому наступает паралич – нервные каналы попросту перестают передавать сигналы. И смерть чаще всего наступает от удушья, пояснил Леонид Ким.

"Опасность каракурта в том, что он хоть и достаточно спокоен, но его укус едва заметен – по ощущениям сравним с уколом травинкой. Недаром его родовое название Latrodectus переводится как "кусающий скрытно". На месте укуса вокруг очень маленьких двух красных точек через какое-то время появляется покраснение. А дальше состояние осложняется сильной болью (обычно в районе живота), ломотой во всем теле, лихорадкой, тошнотой. Несмотря на ужасные последствия, с ними довольно успешно справляются, если вовремя обратиться к врачам. Лечение симптоматическое, в основном направленное на поддержание электролитов в теле (обычно ставят "горячий укол")". Леонид Ким

28-летняя жительница Алматинской области Аиша Рустамова хоть по образованию фельдшер, но также увлекается изучением пауков, насекомых, рептилий и других диких животных. Много раз ей приходилось их спасать. Поэтому обычно, когда люди сталкиваются с незнакомыми и опасными насекомыми или пауками, звонят девушке с просьбой помочь.

"Я с детства изучала флору и фауну нашей богатой природы. Во всем этом меня активно поддерживал, обучал ныне покойный двоюродный дедушка, агроном по образованию Владимир Ситников. Он прививал мне любовь к паукообразным, насекомым, рептилиям и прочим обитателям, населяющих Казахстан. Так как мало кто разбирается в них, люди от страха сразу же убивают насекомых и рептилий. Хотя большинство из них безопасны, так еще и занесены в Красную книгу". Аиша Рустамова

Фото: из личного архива Аиши Рустамовой

Алматинка признается, что, когда отправляется на место, выясняется, что в 99% случаев – это безопасные виды рептилий и пауков.

"Да, были случаи, когда это оказывались все же ядовитые каракурты или гадюки. Я всегда осторожна, когда забираю такого "пассажира" с собой в дальний путь в безлюдное место. Так как долгое время я занималась пчеловодством, защитные кожаные перчатки не позволяют хелицерам паука прокусить такую плотную толстую защиту, без всякого труда и страха я забираю его в стеклянную посуду с крышкой, где есть отверстия для воздуха. Без лишних манипуляций вывожу за город и выпускаю. Сейчас не то что из соседних городов пишут, но даже из соседних стран, таких как Россия, Узбекистан и Кыргызстан, присылают фото, просят распознать каракуртов". Аиша Рустамова

Инстинкт выживания

Касательно каракуртов волонтер считает, что они вовсе не агрессивны, не заинтересованы в людях и животных и всячески избегают встречи с ними.

"Кусают пауки крайне редко, только в случае, когда человек или животное прижмет, придавит его невзначай. Если собирали цветы или растения в поле, прижав паука к стеблю в процессе "срывания". Иногда бывало, что люди были укушены, когда смахивали или пытались раздавить ладонью паука. Чаще всего пауки, спасаясь от жары, пытаясь найти место для кладки, невольно заползают к людям. Они не нападают целенаправленно, а следуют инстинктам выживания". Аиша Рустамова

По ее словам, укус заметить сразу практически невозможно. Человек сначала ощущает покалывание словно от соломинки. Только спустя 7-10 минут начинаются головокружение, легкая тошнота, ощущение мурашек на коже, боли в пояснице и суставах ног, покалывания в животе. Укушенный очень сильно потеет, лицо краснеет, а из-за ухудшения дыхательной деятельности приобретает синюшный оттенок.

"Важно сразу обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Были случаи, когда человек был не уверен в том, кто именно его укусил, а то и вовсе не помнит, кусали ли его, определить интоксикацию, что отравление происходит именно из-за каракурта, также возможно без сомнений. Это поражения центральной нервной системы: гиперемия склеры глаз, то есть "глаза, налитые кровью", судороги, пострадавший от укуса не может самостоятельно стоять, а при попытке это сделать непроизвольно нагибается вперед". Аиша Рустамова

Чтобы не стать случайной жертвой пауков, нужно быть предельно аккуратным в местах их обитания, рекомендует Леонид Ким:

Не спать на голой земле, пользоваться палатками и пологами.

Проверять обувь и вещи на природе.

Не лезть в расщелины и под камни.

Стараться избегать сухой травы, избавляться от строительного и прочего мусора.

Если чувствуете, что по вам что-то ползет – не прихлопывать на себе. Попросите кого-нибудь аккуратно с себя снять, либо сами. Главное не делать резких движений.

А если каракурт все-таки укусил, то нужно скорее вызвать врачей.

"Можно в первую минуту прижечь спичками. Две приложить головками к месту укуса, третьей поджечь. Хелицеры короткие, яд белковой природы – есть немного времени, чтобы большую его часть разрушить резким подъемом температуры. Но это важно сделать максимум в первые две минуты. Позднее – толку будет мало. К врачам обращаться нужно в любом случае как можно быстрее. До их помощи – покой и обильное питье. Ни в коем случае нельзя пить алкоголь (он, наоборот, ускоряет распространение яда по телу), не стоит надрезать и пытаться высосать яд (нет смысла, вдобавок можно занести бактерии с ротовой полости на место укуса)", – говорит Леонид Ким.

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В конце зоолог резюмировал, что у каракуртов бывают периоды миграции. В наших широтах их два – примерно во второй декаде мая по вторую декаду июня, когда молодые самки ищут места для гнезд. Затем зной вынуждает меньшую часть из них покинуть свои старые убежища, и начинается вторая волна, во второй-третьей декаде июля. Укусы чаще всего приходятся на периоды миграции. После них самки сидят по гнездам – отдельно ползающие становятся большой редкостью.