В Карагандинской области создают условия для развития туризма

В Балхаше Карагандинской области началось долгожданное строительство магистрали для обеспечения водой курортных поселков Торангалык и Шубартубек. Важный для развития туризма проект профинансирован из республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

О перспективах туристической отрасли в регионе и мерах по ее развитию говорили на выездном совещании в Балхаше под председательством акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева.

"Туризм – одно из важнейших направлений экономики региона. По поручению президента страны мы выстраиваем системный подход к развитию турпотока. Только за прошлый год число туристов выросло на 28%, а объем услуг – на 70%", – отметил Ермаганбет Булекпаев.

С вводом новой магистрали зоны отдыха на побережье Балхаша в Торангалыке и Шубартубеке получат центральное водоснабжение. Этот вопрос давно поднимали жители и предприниматели.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Также в самом городе занимаются модернизацией инженерных сетей. За последние два года в Балхаше заменили 44 километра водопроводных сетей.

Отмечено, что зон отдыха в Балхаше становится больше. С прошлого года открылось пять новых туробъектов, создано 36 рабочих мест. В планах на 2025 год еще три комплекса с общим объемом инвестиций почти 1,5 млрд тенге.

Для привлечения инвесторов проведена инвентаризация земельных участков в районе бухты Бертыс.

Уделяется внимание и развитию придорожного сервиса вдоль международной трассы Алматы – Екатеринбург. По поручению акима области разрабатывается ПДП для выделения дополнительных земельных участков под строительство объектов бизнеса. На бюджетные средства подведут необходимые инженерные коммуникации. Для этого тоже готовят проектно-сметную документацию.

Решают и другую важную задачу: чтобы туристам было комфортнее добраться до мест отдыха.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Продолжается реконструкция Балхашского аэропорта. Сейчас идет капитальный ремонт здания аэровокзала. В этом году планируют завершить работы. После обновления воздушная гавань сможет одновременно принимать до семи бортов. Будет расширен перечень направлений авиамаршрутов.

В Балхаше также начали реконструкцию железнодорожного вокзала. Обновляется перрон и внутренние помещения.

Ведутся и другие работы, чтобы туристический город стал комфортнее, привлекательнее, чище и зеленее.

В этом году завершится благоустройство набережной с городским пляжем. Приводят в порядок пляжную сторону озера – ее очистят от зарослей камыша.

В Балхаше началось строительство нового полигона твердых бытовых отходов. Он будет соответствовать всем требованиям экологического законодательства с полной сортировкой мусора и утилизацией. В будущем возможно строительство мусороперерабатывающего завода. Проект реализует на частные средства один из местных предпринимателей. А власти для этого предоставили земельный участок.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" продолжают озеленять город. Этой весной уже посадили около шести тысяч деревьев. По совету специалистов и старожилов сажают карагачи и тополь, которые лучше приживаются в местном климате.

Традиционным стал фестиваль "БалхашTourfest". В прошлом году на него собрались более 30 тысяч человек. В этом году фестиваль пройдет в июне, ожидается еще больше участников и гостей.