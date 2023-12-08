Шарлапаев: "АрселорМиттал" выплатит 16 млрд тенге на развитие Карагандинской области

Компания "АрселорМиттал" выплатит 16 млрд тенге на развитие Карагандинской области. Об этом рассказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление он сделал на брифинге 8 декабря 2023 года.

"Другим важных фактом является то, что АМТ сделает значительное пожертвование в фонд "Казахстан халкына" – это 16 млрд тенге. Те средства, которые поступят от АМТ, будут направлены на развитие социальных проектов в области образования, здравоохранения Карагандинской области и Темиртау. То есть разделение будет такое – 50% пойдет на Темиртау, 50% – на Карагандинскую область", – сказал Канат Шарлапаев.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC.

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Согласно условиям соглашения, QIC взял на себя полное управление и ответственность за деятельность этих предприятий, которые будут ребрендированы и получат новое название. Сумма сделки составила 286 млн долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 млн долларов. Подробности здесь.