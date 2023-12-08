Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шарлапаев: "АрселорМиттал" выплатит 16 млрд тенге на развитие Карагандинской области

АрселорМиттал выплатит 16 млрд тенге на развитие Карагандинской области – Шарлапаев Фото: gov.kz
Компания "АрселорМиттал" выплатит 16 млрд тенге на развитие Карагандинской области. Об этом рассказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление он сделал на брифинге 8 декабря 2023 года.

"Другим важных фактом является то, что АМТ сделает значительное пожертвование в фонд "Казахстан халкына" – это 16 млрд тенге. Те средства, которые поступят от АМТ, будут направлены на развитие социальных проектов в области образования, здравоохранения Карагандинской области и Темиртау. То есть разделение будет такое – 50% пойдет на Темиртау, 50% – на Карагандинскую область", – сказал Канат Шарлапаев.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC.

Материал по теме

АМТ покидает Казахстан: в правительстве сделали заявление

Согласно условиям соглашения, QIC взял на себя полное управление и ответственность за деятельность этих предприятий, которые будут ребрендированы и получат новое название. Сумма сделки составила 286 млн долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 млн долларов. Подробности здесь.

Читайте также

Казахстан земля база данные сбой причина
Сбой в системе госуслуг с недвижимостью: в Минцифровизации рассказали о причинах
Объем валового регионального продукта Атырауской области на 315,2 млрд тенге
Объем валового регионального продукта Атырауской области на 315,2 млрд тенге
Динара Халдарова, Жадра Жулмухаметова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
Казахстанцы стали жаловать, что не могут сдать экзамен по вождению
Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично
В Казахстане утвердили выплаты за утилизационный сбор
В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: