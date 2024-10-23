Впервые звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено ученому-математику

23 октября в канун Дня Республики президент Касым-Жомарт Токаев вручил награды большой группе граждан Казахстана. В том числе, впервые было присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері" ученому-математику, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Акорде, вице-президенту НАО "Национальная Академия наук Республики Казахстан" при президенте РК Аскару Джумадильдаеву за особые достижения в развитии отечественной науки, а также выдающиеся заслуги в общественной деятельности присвоена высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".

68-летний Аскар Джумадильдаев – доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной Академии наук Республики Казахстан. В Казахстане он является одним из самых выдающихся и известных ученых. Об этом, в том числе, свидетельствуют и результаты опроса казахстанцев, проведенного в преддверии Дня работников казахстанской науки весной 2024 года.

Основное поле научной деятельности Аскара Джумадильдаева – теория неассоциативных алгебр. В этой области им опубликовано около 100 работ в известных реферируемых западных журналах. Его научные работы в этой области получили широкое признание математической общественности. На протяжении многих лет Джумадильдаев читает общие курсы по дискретной математике, дифференциальной геометрии и дифференциальным уравнениям, по линеиной алгебре и аналитической геометрии.

Кого еще отметил наградами и званиями Касым-Жомарт Токаев, можно узнать здесь.