События

Токаев присвоил известному казахстанскому альпинисту звание "Қазақстанның Еңбек Ері"

Ерванд Ильинский, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 13:19 Фото: пресс-служба Федерации альпинизма
Касым-Жомарт Токаев присвоил казахстанскому альпинисту Ерванду Ильинскому звание "Қазақстанның Еңбек Ері", сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Ильинскому Ерванду Тихоновичу за выдающиеся достижения в альпинизме, а также большой вклад в развитие спорта в стране и активное участие в общественной деятельности", – говорится в публикации.

Ерванд Ильинский (род. 25 августа 1940 года, Воронеж) – советский и казахстанский альпинист и тренер. Около 40 лет главный тренер сборной Казахстана по альпинизму – первой в мире команды, покорившей все 14 восьмитысячников планеты (1991-2010). Покоритель Эвереста (1990) и первый в Казахстане член клуба "Семь вершин" (2007). Неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР. Старший тренер СКА САВО по альпинизму с 1973 года, отмечается в Wikipedia.

О том, за что уважают наших альпинистов в мире, – читайте по ссылке.

