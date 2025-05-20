В Алматы ограничат движение на проспекте Абая: названы даты и участки

В Алматы продолжается пробивка проспекта Абая. В пресс-службе городского акимата в связи с этим предупредили жителей и гостей города о временных неудобствах и попросили заранее планировать свой маршрут, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с 23:00 20 мая до 16:00 23 мая будет ограничено движение по пр. Абая от ул. Алатау до ул. Строительной.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Объезд будет осуществляться по ул. Алатау в южном и северном направлении.

Кроме того, с 23:00 22 мая до 16:00 27 мая движение будет ограничено на перекрестке с улицей К. Медеубекова (Карьерная).

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Объезд данного участка будет осуществляться с южной стороны по улицам У. Караманова, Грушовая, Виноградова и по ул. Строительная в северном и южном направлениях.

В акимате уточнили, что движение по пробивке проспекта Абая до границы города планируется открыть в 2025 году.

На сегодня работы ведутся на оставшемся участке в 600 метров, общая протяженность пробивки составит 5,3 км.

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