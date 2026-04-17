Общество

Массовые испытания теплосетей стартуют в Алматы: что важно знать горожанам

Фото: Zakon.kz
В Алматы стартуют испытания теплосетей, в связи с чем жителей и гостей призвали соблюдать меры безопасности. Об этом сегодня, 17 апреля 2026 года, стало известно из релиза пресс-службы ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться с 20 апреля по 6 мая на территории восьми районов южной столицы.

"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04:00 до 07:00 горожанам и гостям города рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Если же все-таки во время гидравлических испытаний теплосетей произойдет нештатная ситуация, жителям и гостям Алматы рекомендуют не предпринимать никаких самостоятельных действий.

"Немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109", – призвали в компании.

График проведения испытаний теплосетей

20 апреля

Алатауский район: Монке би – Б. Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

с 20 по 22 апреля

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана.

с 20 апреля по 6 мая

Бостандыкский район:

  • Аскарова – мкр. Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – аль-Фараби – мкр. Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – мкр. Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.
  • Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – мкр. Алмагуль.
  • Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – р. Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

21 апреля

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова

Жетысуский район: мкр. Айнабулак 1-4, мкр. Кокмайса, квадрат улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.

21 и 22 апреля

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.

22 апреля

Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда

Жетысуский район: мкр. Кулагер (Серикова – Ратушного), квадрат Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

с 22 по 23 апреля

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

23 апреля

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

с 23 по 24 апреля

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

24 апреля

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – мкр. Зердели

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

27 апреля

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко

Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

27 и 28 апреля

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – р. Большая Алматинка.

28 апреля

Алатауский район: пос. Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

29 апреля

Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

28 и 29 апреля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Назарбаева – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.

29 и 30 апреля

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – р. Есентай.

5 мая

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

"Всем потребителям, проживающим в указанных зонах, горячее водоснабжение будет сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей и выявления проблемных участков в рамках подготовки к отопительному сезону".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей и гостей Алматы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 12:12
В Алматы перекроют улицы из-за строительства крупного стратегического объекта

Ранее стала известна причина массовых ограничений на дорогах в Алматы, которые ожидаются 19 апреля 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Акорда опубликовала анонс предстоящих мероприятий с президентом Токаевым
Алматинцев предупредили о проведении испытаний теплосетей
Саина, Аль-Фараби, Райымбека и другие улицы в Алматы попали в график испытаний теплосетей
Сборная Узбекистана по хоккею всухую разгромила соперника из Европы на чемпионате мира
"Перспектив на Олимпиаде нет": чемпионам мира из Казахстана вынесли "приговор" после ЧА
Сенсационный казахстанский дзюдоист поборется с призёром ОИ за "золото" чемпионата Азии
Топовая дзюдоистка Казахстана не сумела выйти в финал чемпионата Азии
