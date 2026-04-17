Массовые испытания теплосетей стартуют в Алматы: что важно знать горожанам
Уточняется, что гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться с 20 апреля по 6 мая на территории восьми районов южной столицы.
"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04:00 до 07:00 горожанам и гостям города рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Если же все-таки во время гидравлических испытаний теплосетей произойдет нештатная ситуация, жителям и гостям Алматы рекомендуют не предпринимать никаких самостоятельных действий.
"Немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109", – призвали в компании.
График проведения испытаний теплосетей
20 апреля
Алатауский район: Монке би – Б. Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.
с 20 по 22 апреля
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана.
с 20 апреля по 6 мая
Бостандыкский район:
- Аскарова – мкр. Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – аль-Фараби – мкр. Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – мкр. Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.
- Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – мкр. Алмагуль.
- Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – р. Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.
Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
21 апреля
Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова
Жетысуский район: мкр. Айнабулак 1-4, мкр. Кокмайса, квадрат улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.
21 и 22 апреля
Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.
22 апреля
Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда
Жетысуский район: мкр. Кулагер (Серикова – Ратушного), квадрат Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
с 22 по 23 апреля
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.
23 апреля
Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
с 23 по 24 апреля
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя
Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.
24 апреля
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – мкр. Зердели
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.
27 апреля
Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко
Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.
27 и 28 апреля
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – р. Большая Алматинка.
28 апреля
Алатауский район: пос. Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
29 апреля
Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.
28 и 29 апреля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Назарбаева – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.
29 и 30 апреля
Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – р. Есентай.
5 мая
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.
"Всем потребителям, проживающим в указанных зонах, горячее водоснабжение будет сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей и выявления проблемных участков в рамках подготовки к отопительному сезону".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Жителей и гостей Алматы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
