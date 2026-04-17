Массовые испытания теплосетей стартуют в Алматы: что важно знать горожанам

В Алматы стартуют испытания теплосетей, в связи с чем жителей и гостей призвали соблюдать меры безопасности. Об этом сегодня, 17 апреля 2026 года, стало известно из релиза пресс-службы ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться с 20 апреля по 6 мая на территории восьми районов южной столицы. "Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04:00 до 07:00 горожанам и гостям города рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети" Если же все-таки во время гидравлических испытаний теплосетей произойдет нештатная ситуация, жителям и гостям Алматы рекомендуют не предпринимать никаких самостоятельных действий. "Немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109", – призвали в компании. График проведения испытаний теплосетей 20 апреля Алатауский район: Монке би – Б. Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой. Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева. с 20 по 22 апреля Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана. с 20 апреля по 6 мая Бостандыкский район: Аскарова – мкр. Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – аль-Фараби – мкр. Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – мкр. Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – мкр. Алмагуль.

Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – р. Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова. Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД. 21 апреля Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова Жетысуский район: мкр. Айнабулак 1-4, мкр. Кокмайса, квадрат улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская. 21 и 22 апреля Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова. 22 апреля Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда Жетысуский район: мкр. Кулагер (Серикова – Ратушного), квадрат Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова. с 22 по 23 апреля Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би. 23 апреля Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш. с 23 по 24 апреля Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова. 24 апреля Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – мкр. Зердели Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова. 27 апреля Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека. 27 и 28 апреля Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского. Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – р. Большая Алматинка. 28 апреля Алатауский район: пос. Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа. 29 апреля Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи. 28 и 29 апреля Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Назарбаева – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова. 29 и 30 апреля Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова. Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – р. Есентай. 5 мая Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина. "Всем потребителям, проживающим в указанных зонах, горячее водоснабжение будет сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей и выявления проблемных участков в рамках подготовки к отопительному сезону". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети" Жителей и гостей Алматы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

