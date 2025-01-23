19-летний алматинец нашел работу через соцсети и был задержан киберполом

Сотрудники подразделения "Киберпол" ДП Алматы выявили факт незаконного использования оборудования "Sim-Box", сообщает Zakon.kz.

По информации Генпрокуратуры, в ходе оперативных мероприятий в съемной квартире у 19-летнего парня изъято оборудование "Sim-Box", роутер и более 460 сим-карт казахстанских сотовых операторов.

"Со слов задержанного, он нашел работу через социальные сети в январе, откуда получал указания и через курьера ему передали оборудование. Оборудование "Sim-Box" широко используется мошенниками для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров", – сообщили в надзорном органе.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса ("Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства"). Это уже шестой выявленный случай использования оборудования "Sim-Box" за последние три месяца в городе Алматы. Все подозреваемые взяты под стражу, в том числе граждане ближнего зарубежья.

"21 января 2024 года прокуратурой Медеуского района в суд направлено уголовное дело в отношении двух лиц: у одного изъят "Sim-Box", а второй являлся "дроппером". В ходе следствия судом наложен арест на банковские счета подозреваемых, которые преступным путем завладели денежными средствами потерпевших на сумму 7,8 млн тенге", – рассказали в Генпрокуратуре.

Наряду с вышеуказанной статьей им вменяется пособничество в мошенничестве, за это предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными, не идти на поводу сомнительных работодателей, предлагающих легкие заработки, при наличии сведений о подозрительных звонках, сообщать в правоохранительные органы для изобличения телефонных мошенников.

22 января Zakon.kz писал о казахстанке, которая вложила 21 млн тенге в несуществующую инвестплатформу и невольно стала дроппером.