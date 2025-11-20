Совместная операция Департамента полиции, МВД и КНБ прошла в Алматы
В Алматы выявили специализированное оборудование типа "Sim-box", применявшееся для совершения интернет-мошенничеств, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, во время оперативных мероприятий задержали двоих молодых людей, организовавших незаконный трафик.
Один из подозреваемых приезжий. 30 октября прибыл в Алматы, оборудование ему передали через курьера.
Вычислили и задержали молодых людей при координации с ДПК МВД РК и прокуратурой города, а также во взаимодействии с территориальным подразделением КНБ и оператором связи.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причастных лиц.
Ранее в Казахстане утвердили правила, по которым сотовые операторы будут выявлять звонки от мошенников.
