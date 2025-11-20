#АЭС в Казахстане
События

Совместная операция Департамента полиции, МВД и КНБ прошла в Алматы

сим-бокс, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 15:00 Фото: ДП Алматы
В Алматы выявили специализированное оборудование типа "Sim-box", применявшееся для совершения интернет-мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, во время оперативных мероприятий задержали двоих молодых людей, организовавших незаконный трафик.

Один из подозреваемых приезжий. 30 октября прибыл в Алматы, оборудование ему передали через курьера.

Вычислили и задержали молодых людей при координации с ДПК МВД РК и прокуратурой города, а также во взаимодействии с территориальным подразделением КНБ и оператором связи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причастных лиц.

Ранее в Казахстане утвердили правила, по которым сотовые операторы будут выявлять звонки от мошенников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
