#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.78
576.06
6.35
События

Как в Караганде для поддержки бизнеса работает региональная программа "Кәсіпкер"

программа поддержки предпринимательства, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 19:53 Фото: gov.kz
В Карагандинской области сегодня насчитывается почти 100 тысяч действующих субъектов малого и среднего бизнеса, в этом секторе занято свыше 244 тыс. человек – половина экономически активного населения региона, сообщает Zakon.kz.

Развитию малого и среднего бизнеса способствует государственная поддержка.

Совместно с фондом "Даму" реализуется региональная программа "Кәсіпкер", по которой субъекты МСБ могут получить льготные кредиты на развитие своего дела. Программа нацелена на повышение предпринимательской активности, увеличение местного производства и создание новых рабочих мест.

По информации управления предпринимательства Карагандинской области, за 2024 год по программе "Кәсіпкер" поддержку получили 42 проекта на общую сумму кредитов 1,2 млрд тенге. Эти проекты реализуются в разных сферах: обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, искусство, туризм и др.

С начала 2025 года по программе "Кәсіпкер" профинансировано семь проектов.

"Из них три в сфере здравоохранения и направлены на инвестиционные цели, реализуются в Караганде и Темиртау. Еще два проекта – в сфере услуг по проживанию и питанию. В сфере реального сектора экономики профинансировано два проекта: в обрабатывающей промышленности, транспорте и складировании. Общая сумма кредитов составила 249 млн тенге", – сообщили в Управлении предпринимательства Карагандинской области.

Также поддержка МСБ оказывается по единой комплексной программе. Отмечается, что наиболее востребованные инструменты – субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов.

По сведениям управления предпринимательства, за первые четыре месяца в области профинансировано 80 новых проектов на общую сумму кредитного портфеля 10,1 млрд тенге и продолжается субсидирование 1,7 тыс. ранее запущенных проектов.

Уделяется внимание социальному предпринимательству. По области сегодня в реестр субъектов социального предпринимательства включен 31 участник, и список будет пополняться – в июне объявлен следующий прием заявок. Этот статус открывает доступ к государственным программам поддержки предпринимательства на приоритетных условиях.

Еще один инструмент государственной поддержки – подведение инженерной инфраструктуры. В этом году региональный координационный совет одобрил два проекта в сфере АПК. Один из них – это строящийся в Абайском районе новый мясокомбинат, который будет работать по современным стандартам и перерабатывать до 2100 тонн сырья в год.

"Все эти меры государственной поддержки способствуют созданию благоприятного бизнес климата, инвестиционной привлекательности и в целом росту экономики региона. Только за первый квартал 2025 года открылось 75 новых объектов МСБ, в экономику области инвестировано 60,7 млрд тенге, что составляет 37% от всех инвестиций в основной капитал", – отметили в Управлении предпринимательства Карагандинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду
События
20:08, Сегодня
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на среду
Жамбылская область возглавила рейтинг по объему инвестиций в Казахстане
События
19:07, Сегодня
Жамбылская область возглавила рейтинг по объему инвестиций в Казахстане
Дом отдыха "Шахтер": как сотрудники Qarmet отдыхают в сердце Каркаралинского нацпарка
События
18:25, Сегодня
Дом отдыха "Шахтер": как сотрудники Qarmet отдыхают в сердце Каркаралинского нацпарка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: