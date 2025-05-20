Как в Караганде для поддержки бизнеса работает региональная программа "Кәсіпкер"

В Карагандинской области сегодня насчитывается почти 100 тысяч действующих субъектов малого и среднего бизнеса, в этом секторе занято свыше 244 тыс. человек – половина экономически активного населения региона, сообщает Zakon.kz.

Развитию малого и среднего бизнеса способствует государственная поддержка.

Совместно с фондом "Даму" реализуется региональная программа "Кәсіпкер", по которой субъекты МСБ могут получить льготные кредиты на развитие своего дела. Программа нацелена на повышение предпринимательской активности, увеличение местного производства и создание новых рабочих мест.

По информации управления предпринимательства Карагандинской области, за 2024 год по программе "Кәсіпкер" поддержку получили 42 проекта на общую сумму кредитов 1,2 млрд тенге. Эти проекты реализуются в разных сферах: обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, искусство, туризм и др.

С начала 2025 года по программе "Кәсіпкер" профинансировано семь проектов.

"Из них три в сфере здравоохранения и направлены на инвестиционные цели, реализуются в Караганде и Темиртау. Еще два проекта – в сфере услуг по проживанию и питанию. В сфере реального сектора экономики профинансировано два проекта: в обрабатывающей промышленности, транспорте и складировании. Общая сумма кредитов составила 249 млн тенге", – сообщили в Управлении предпринимательства Карагандинской области.

Также поддержка МСБ оказывается по единой комплексной программе. Отмечается, что наиболее востребованные инструменты – субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов.

По сведениям управления предпринимательства, за первые четыре месяца в области профинансировано 80 новых проектов на общую сумму кредитного портфеля 10,1 млрд тенге и продолжается субсидирование 1,7 тыс. ранее запущенных проектов.

Уделяется внимание социальному предпринимательству. По области сегодня в реестр субъектов социального предпринимательства включен 31 участник, и список будет пополняться – в июне объявлен следующий прием заявок. Этот статус открывает доступ к государственным программам поддержки предпринимательства на приоритетных условиях.

Еще один инструмент государственной поддержки – подведение инженерной инфраструктуры. В этом году региональный координационный совет одобрил два проекта в сфере АПК. Один из них – это строящийся в Абайском районе новый мясокомбинат, который будет работать по современным стандартам и перерабатывать до 2100 тонн сырья в год.

"Все эти меры государственной поддержки способствуют созданию благоприятного бизнес климата, инвестиционной привлекательности и в целом росту экономики региона. Только за первый квартал 2025 года открылось 75 новых объектов МСБ, в экономику области инвестировано 60,7 млрд тенге, что составляет 37% от всех инвестиций в основной капитал", – отметили в Управлении предпринимательства Карагандинской области.