В Казахстане стартует реализация мегапроектов в металлургии и нефтехимии

Сегодня, 21 мая 2025 года, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации крупных проектов в металлургической и нефтехимической отраслях, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с докладами выступили министры промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, энергетики – Ерлан Аккенженов.

Также слово предоставлено инициаторам проектов: главному исполнительному директору Solidcore Recources Виталию Несису, главному исполнительному директору ПАО "Татнефть" Наилю Маганову, председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхату Хасенову.

Как отмечено на сайте главы правильства, по поручению президента правительством ведется последовательная работа по раскрытию промышленного потенциала страны. Определен перечень из 17 крупных проектов с особым акцентом на освоение высоких переделов.

Премьер-министру доложили о ходе реализации 5 крупных инициатив с общим объемом инвестиций порядка 19,5 млрд долларов и созданием свыше 8 тыс. постоянных рабочих мест. Ранее в ходе совещания, прошедшего 12 мая 2025 года в правительстве, также были рассмотрены 5 проектов в химической и металлургической отраслях.

Кроме того, в Павлодарской области начаты работы по строительству комбината по переработке высокоуглеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов "Ертіс гидрометаллургический комбинат". Предприятие будет перерабатывать до 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата и выпускать до 15 тонн золота в виде сплава Доре. Общий объем инвестиций составляет 978 млн долларов, планируется создание 500 постоянных рабочих мест. В качестве площадки для реализации проекта выбрана СЭЗ "Павлодар". В настоящее время завершены инженерные изыскания, получено положительное заключение экологической экспертизы по проекту временных зданий и сооружений, ведется подготовка инфраструктуры проекта.

В Атырауской области предусмотрена реализация трех нефтехимических проектов. Планируется строительство завода по производству бутадиена и его производных мощностью до 305 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций составляет 900 млн долларов, предусмотрено создание 750 постоянных рабочих мест. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2028 год. В настоящее время ведется разработка Расширенного Базового проекта совместно с китайской компанией China Tianchen Engineering Corporation.

KMG PetroChem реализует проект по строительству завода по производству полиэтилентерафталата мощностью до 735 тыс. тонн продукции в год. Общий объем инвестиций составляет 1,5 млрд долларов, предусмотрено создание 400 постоянных рабочих мест.

Фото: primeminister.kz

Вместе с тем в регионе стартовала вторая фаза проекта строительства первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена. Объем инвестиций составляет 7,4 млрд долларов, мощность завода достигнет 1,25 млн тонн продукции в год. После выхода на проектный уровень в 2029 году предприятие будет производить более 20 марок востребованного полиэтилена, включая премиальные. Планируется создание 800 постоянных рабочих мест.

В рамках формирования газохимического кластера планируется строительство газосепарационного комплекса мощностью до 1,6 млн тонн этана и около 355 тыс. тонн пропана в год. Объем инвестиций составляет $2,7 млрд, проект обеспечит более 400 постоянных рабочих мест. Ведется подготовка к началу строительных работ: завершено проектирование, получено положительное заключение экспертизы.

Кроме того, было доложено о ходе реализации инициативы по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 млн тонн в год. Проект позволит существенно увеличить объем переработки нефти и обеспечит стабильной занятостью порядка 5,2 тыс. человек. Объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд долларов.

В ходе совещания отмечено, что реализация масштабных промышленных проектов в металлургии и нефтехимии будет способствовать не только росту обрабатывающей отрасли, но и созданию устойчивого спроса на продукцию и услуги казахстанских производителей. Премьер-министр подчеркнул, что это позволит значительно расширить участие отечественного малого и среднего бизнеса в производственных цепочках.

"Металлургическая и нефтехимическая отрасли являются системообразующими секторами нашей экономики, на которых строится устойчивый промышленный рост, формируется добавленная стоимость и создаются качественные рабочие места. Рассматриваемые проекты ускорят переход Казахстана от добычи ресурсов к производству конечной продукции, востребованной на глобальных рынках. Важным эффектом также должно стать развитие широкой экосистемы малого и среднего бизнеса вокруг них. Мы рассматриваем каждый кластер как центр притяжения для десятков предприятий в сферах логистики, обслуживания оборудования, строительства, производства упаковок и многого другого". Олжас Бектенов

Фото: primeminister.kz

В заключительной части премьер-министр поручил министерствам, акиматам и соответствующим организациям обеспечить надлежащую координацию и контроль за реализацией проектов на местах. Министерствам энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики необходимо принять меры по своевременному запуску всех проектов.