Бектенов резко высказался о ситуации на границе с Россией и Кыргызстаном

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня, 6 августа 2025 года, провел совещание по вопросам реконструкции международных автомобильных пунктов пропуска, сообщает Zakon.kz.

Так, в ходе совещания было озвучено, что на внешних границах Евразийского экономического союза (КНР, Республика Узбекистан, Туркменистан) в 2025 году запланирована реконструкция 9 пунктов пропуска.

На сегодня уже осуществлен ввод в эксплуатацию 4 пунктов:

Капланбек,

Атамекен,

Кольжат,

Алаколь.

Также отмечено, что модернизация пяти объектов будет завершена до конца года.

"Сверх плана ведется реконструкция пассажирского пункта пропуска "Жибек жолы", завершение запланировано на первое полугодие 2026 года", – отмечено в заявлении пресс-службы главы правительства.

Еще известно, что при модернизации акцент сделан на создание современных условий – шестиполосных подъездных дорогах, единой инфраструктуре для всех служб, включая электронные системы контроля.

Заслушав доклады, премьер-министр подверг критике профильные министерства по причине слабой организации работы таможенной службы, а также затягивания сроков ремонта автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Кыргызстаном.

В итоге Олжас Бектенов поручил привлечь к ответственности за ненадлежащую организацию работы председателей Комитета государственных доходов Министерства финансов и Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта.

Кроме того, ответственные руководители министерств направлены в регионы для координации работы на местах.

"Поставлены задачи по ужесточению требований к кадровому составу таможенной службы, в особенности задействованному на пунктах пропуска, а также по вопросам оснащения оборудованием и обеспечения доступа к сети Интернет". Пресс-служба главы правительства РК

Министрам транспорта, финансов поручено еженедельно представлять отчет премьер-министру о ходе проведения реконструкции пунктов пропуска.

Днем ранее, 5 августа, стало известно, что изменится режим работы пункта пропуска на границе с Кыргызстаном.