Медь, удобрения и металл: Казахстан запускает индустриальные гиганты

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации крупных промышленных проектов, направленных на создание кластеров высокого передела в химической и металлургической отраслях, сообщает Zakon.kz.

Работа по формированию экспортно ориентированных производств ведется в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, сказано в информации пресс-службы премьера.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на совещании доложил, что в настоящее время реализуют пять крупных инициатив с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд и созданием свыше 8,7 тыс. постоянных рабочих мест.

Так, в области Абай ведется строительство медеплавильного завода мощностью до 300 тыс. тонн катодной меди. Общий объем инвестиций достигает $1,5 млрд. Завод рассчитан на переработку концентратов с действующих месторождений Бозшаколь, Актогай и Востокцветмет. Предусмотрено создание свыше 1 тыс. постоянных рабочих мест. На сегодня проект включен в Единую карту индустриализации, проводятся мероприятия по подключению к инфраструктуре.

"В Карагандинской области АО "Qarmet" реализует программу масштабной модернизации с увеличением объемов производства и выпуском новых видов продукции для машиностроительных и автомобилестроительных предприятий. Объем инвестиций составляет $3,5 млрд. До 2028 года планируется обеспечить добычу до 9 млн тонн угля, производство железорудного концентрата и стали – по 5 млн тонн ежегодно. Будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. Ранее в результате проводимых работ в 2024 году полностью восстановлена производственная деятельность, завершены капитальные ремонты оборудования, добыча угля ведется на семи шахтах из восьми, что позволило увеличить ее объем на 7%", - сообщили в правительстве.

В Костанайской области на базе АО "ССГПО" планируется строительство завода по производству горячебрикетированного железа мощностью 2 млн тонн в год с содержанием более 90% железа. Предприятие станет опорным объектом для внедрения экологически чистых технологий в металлургии. На сегодня прорабатываются вопросы поставки газа, подключения к инфраструктуре и источников финансирования с участием международных финансовых институтов. Общий объем инвестиций составляет до $1,2 млрд. В результате реализации проекта будет создано 1 тыс. постоянных рабочих мест.

В Западно-Казахстанской области реализуется проект по строительству обогатительно-производственного комплекса по выпуску хлорида калия на базе месторождения "Сатимола". Предприятие планируется вводить в эксплуатацию в четыре этапа с постепенным увеличением мощности до 12 млн тонн хлорида калия в год. В настоящее время на проекте ведутся буровые работы, получены земельные участки, запущены процессы по замораживанию пород, формируется внешняя инфраструктура. Общая стоимость проекта превышает $2,4 млрд. Планируется создание более 4 тыс. рабочих мест.

Премьер-министру также доложили о строительстве аммиачно-карбамидного комплекса ТОО "KazAzot Prime" в Мангистауской области. Проект позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях. По итогам реализации будет создано 700 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2029 году. Объем инвестиций составляет порядка $1,5 млрд.

В ходе совещания отмечена необходимость комплексного подхода к формированию современных промышленных кластеров.

"Новые проекты в этих секторах должны стать опорными точками индустриального роста, нацеленными на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрение современных технологий и формирование конкурентоспособных кластеров. Вокруг них должны активно развиваться предприятия малого и среднего бизнеса, сервисные компании, логистические центры и современная инфраструктура. Мы рассчитываем на мощный мультипликативный эффект, который позволит создать тысячи новых рабочих мест, оживить экономику целых регионов". Олжас Бектенов

Государственным органам поручено обеспечить качественное сопровождение реализации проектов. Министерствам промышленности и строительства, национальной экономики – принять меры по обеспечению своевременного запуска всех проектов.

Сегодня, 12 мая, Министерство национальной экономики представило предварительные итоги социально-экономического развития страны за январь-апрель 2025 года. По итогам четырех месяцев текущего года рост ВВП составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%).