Медь, удобрения и металл: Казахстан запускает индустриальные гиганты
Работа по формированию экспортно ориентированных производств ведется в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, сказано в информации пресс-службы премьера.
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на совещании доложил, что в настоящее время реализуют пять крупных инициатив с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд и созданием свыше 8,7 тыс. постоянных рабочих мест.
Так, в области Абай ведется строительство медеплавильного завода мощностью до 300 тыс. тонн катодной меди. Общий объем инвестиций достигает $1,5 млрд. Завод рассчитан на переработку концентратов с действующих месторождений Бозшаколь, Актогай и Востокцветмет. Предусмотрено создание свыше 1 тыс. постоянных рабочих мест. На сегодня проект включен в Единую карту индустриализации, проводятся мероприятия по подключению к инфраструктуре.
"В Карагандинской области АО "Qarmet" реализует программу масштабной модернизации с увеличением объемов производства и выпуском новых видов продукции для машиностроительных и автомобилестроительных предприятий. Объем инвестиций составляет $3,5 млрд. До 2028 года планируется обеспечить добычу до 9 млн тонн угля, производство железорудного концентрата и стали – по 5 млн тонн ежегодно. Будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. Ранее в результате проводимых работ в 2024 году полностью восстановлена производственная деятельность, завершены капитальные ремонты оборудования, добыча угля ведется на семи шахтах из восьми, что позволило увеличить ее объем на 7%", - сообщили в правительстве.
В Костанайской области на базе АО "ССГПО" планируется строительство завода по производству горячебрикетированного железа мощностью 2 млн тонн в год с содержанием более 90% железа. Предприятие станет опорным объектом для внедрения экологически чистых технологий в металлургии. На сегодня прорабатываются вопросы поставки газа, подключения к инфраструктуре и источников финансирования с участием международных финансовых институтов. Общий объем инвестиций составляет до $1,2 млрд. В результате реализации проекта будет создано 1 тыс. постоянных рабочих мест.
В Западно-Казахстанской области реализуется проект по строительству обогатительно-производственного комплекса по выпуску хлорида калия на базе месторождения "Сатимола". Предприятие планируется вводить в эксплуатацию в четыре этапа с постепенным увеличением мощности до 12 млн тонн хлорида калия в год. В настоящее время на проекте ведутся буровые работы, получены земельные участки, запущены процессы по замораживанию пород, формируется внешняя инфраструктура. Общая стоимость проекта превышает $2,4 млрд. Планируется создание более 4 тыс. рабочих мест.
Премьер-министру также доложили о строительстве аммиачно-карбамидного комплекса ТОО "KazAzot Prime" в Мангистауской области. Проект позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях. По итогам реализации будет создано 700 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2029 году. Объем инвестиций составляет порядка $1,5 млрд.
В ходе совещания отмечена необходимость комплексного подхода к формированию современных промышленных кластеров.
"Новые проекты в этих секторах должны стать опорными точками индустриального роста, нацеленными на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрение современных технологий и формирование конкурентоспособных кластеров. Вокруг них должны активно развиваться предприятия малого и среднего бизнеса, сервисные компании, логистические центры и современная инфраструктура. Мы рассчитываем на мощный мультипликативный эффект, который позволит создать тысячи новых рабочих мест, оживить экономику целых регионов".Олжас Бектенов
Государственным органам поручено обеспечить качественное сопровождение реализации проектов. Министерствам промышленности и строительства, национальной экономики – принять меры по обеспечению своевременного запуска всех проектов.
Сегодня, 12 мая, Министерство национальной экономики представило предварительные итоги социально-экономического развития страны за январь-апрель 2025 года. По итогам четырех месяцев текущего года рост ВВП составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%).