На критику состояния развязки на Райымбека – Саина ответили в акимате Алматы

В Управлении городской мобильности (УГМ) Алматы 22 мая 2025 года прокомментировали состояние транспортной развязки на пересечении проспекта Райымбек батыра с улицей Саина, сообщает Zakon.kz.

В СМИ и соцсетях появились фотографии, отражающие неудовлетворительное состояние развязки, что вызвало бурные обсуждения. Руководитель УГМ Сагындык Телибаев отметил, что эта транспортная развязка была построена в 2005 году и с момента ввода ее в эксплуатацию постоянно идет мониторинг состояния несущих конструкций. Проведенные в 2016, 2020 и 2023 годах осмотры не выявили критичных дефектов.

"По итогам обследования в ноябре 2024 года было принято решение о проведении капитального ремонта развязки в связи с образовавшимися дефектами бетонной поверхности конструкций моста, необходимостью ремонта деформационных швов на дорожном полотне и асфальтобетонного покрытия. Уже в феврале текущего года был заключен договор с подрядной организацией по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт развязки. Работы планируется начать в 2026 году", – сообщил Телибаев.

По его словам, в марте текущего года технической службой проведено инструментальное обследование развязки и установлены специальные датчики. Это обследование тоже не выявило ненормативных деформаций.

При этом принято решение о проведении работ по консервации (временная защита) отдельных элементов развязки для сохранения текущего состояния, а именно: ремонт поверхности консольной части ригеля промежуточной опоры эстакады путем штукатурки специальным составом, ремонт стойки промежуточной опоры эстакады путем дополнительного армирования и поверхностного бетонирования, ремонт специальным составом консольной части промежуточной опоры правоповоротного съезда с эстакады на юг.

"Повода для беспокойства нет, на сегодня ничто не угрожает целостности объекта. До начала капитального ремонта в 2026 году технической службой будет проводиться ежемесячный осмотр развязки", – подытожил Сагындык Телибаев.

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