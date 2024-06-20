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Когда в Алматы откроют развязку "клеверный лист" на Саина – Монке би

Когда в Алматы откроют развязку на Саина - Монке би, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 15:57 Фото: акимат Алматы
Акиму Алматы Ерболату Досаеву 20 июня доложили о ходе работ по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би, сообщает Zakon.kz.

Введение развязки по типу "клеверный лист" позволит снизить транспортную нагрузку на две большие магистрали при выезде на БАКАД.

"Проектом предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек протяженностью 2,3 км", – отметили в акимате города.

Кроме того, продолжаются работы по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова в направлении строящейся развязки протяженностью 3,2 км. Пробивка должна соединить участки улицы Саина южнее проспекта Рыскулова и севернее улицы Монке би, снизив на 30% транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

"Планируется проложить дорогу по три полосы в каждом направлении, с тротуарами и велосипедными дорожками. На данный момент выкуплено 65 из 66 земельных участков, проводятся работы по переустройству инженерных сетей, устройству основания земляного полотна, тротуаров и велодорожек. Завершение проекта запланировано до конца текущего года", – говорится в сообщении.

Досаев поручил ускорить работы на объектах и обеспечить проезд на развязке уже в конце июля.

Ранее аким города совершил объезд Наурызбайского района, ознакомившись с новыми объектами.

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