367 земельных участков изымут у алматинцев для пробивки проспекта Райымбека

Управлением городской мобильности Алматы разработана проектно-сметная документация по пробивке проспекта Райымбека от улицы Жетысуской до Восточной объездной автодороги.

В Управлении земельных отношений города в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что протяженность пробивки – 2,6 км. Проектом предусмотрена проезжая часть шириной 24 м с шестью полосами для движения, тротуары и велосипедная дорожка.

Для реализации землеустроительного проекта под изъятие попадают 367 земельных участков. Строительно-монтажные работы будут начаты после завершения процедур по их выкупу.

"В соответствии с Постановлением акимата Алматы от 21 октября 2024 года №4/530-2127 проводится принудительное отчуждение 123 земельных участков для государственных нужд. Работы осуществляются в рамках проекта по пробивке проспекта Райымбека от улицы Жетысуской до Восточной объездной дороги в Медеуском районе". Управление земельных отношений Алматы

В управлении отметили, что собственники участков уведомлены о предстоящем выкупе. В случае отсутствия документов на недвижимость ведется работа по их истребованию в уполномоченных органах. После получения необходимых данных будет проведена оценка имущества с последующей компенсацией по рыночной стоимости.

По вопросам изъятия жители могут обращаться:

1. КГП "Кала жер орталыгы" по адресу: Толе 155, 6 этаж 602.

2. Управление земельных отношений по адресу: Абая 90, 8 этаж.

30 мая 2025 года акимат Алматы сделал заявление по пробивке проспекта Абая, отметив, что работы проводятся с целью повышения мобильности горожан и развития Алматинской агломерации.