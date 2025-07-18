В Старом Колутоне строят медицинский пункт за счет возвращенных активов

В селе Старый Колутон Акмолинской области подходит к завершению строительство современной врачебной амбулатории. Этот социально значимый объект стал одним из первых в регионе, возводимых за счет средств, возвращенных в государственный бюджет в рамках антикоррупционной политики.

Проект наглядно демонстрирует, как изъятые у коррупционеров активы могут быть направлены на реальное улучшение жизни граждан, передает Zakon.kz.

Старый Колутон – небольшое, но важное село с населением 1709 человек, из них 1283 взрослых, 426 детей, 60 подростков, 674 женщины, включая 28 женщин фертильного возраста. Новая врачебная амбулатория рассчитана на 45 посещений в смену и призвана значительно улучшить доступ к медицине, особенно с учетом того, что ранее местным жителям приходилось преодолевать десятки километров до ближайших учреждений здравоохранения. Медпункт будет обслуживать не только само село, но и ближайшие населенные пункты – Новый Колутон, станцию Колутон, Ковыленку, Коскуль и Караколь.

"Проект был разработан КазНИИСА, положительное заключение государственной экспертизы по зданию врачебной амбулатории получено 5 июля прошлого года. В 2024 году освоено 129,4 миллиона тенге, из них 94,6 миллиона – из резерва правительства, 34,8 миллиона – из областного бюджета. В текущем году на завершение строительства выделено 218,4 миллиона тенге из специального фонда, сформированного за счет возвращенных активов", – уточнили в Управлении строительства Акмолинской области.

Подрядчиком выступает ТОО "Корпорация QR", технический надзор осуществляет ТОО "Центр Качества СервисСтрой", авторский – ТОО "ДизайнПроектМонтаж". Дополнительно проект по наружным инженерным сетям разрабатывало ТОО "Elcon Engineering" из Шымкента.

На объекте завершены основные строительные работы.

"Возведены фундамент и стены, смонтирована кровля, установлены оконные блоки и внутренние перегородки. Смонтированы инженерные коммуникации – электропроводка, сантехника, отопление. Установлены два электрокотла, дизельный генератор резервного электроснабжения и наружная система канализации. Ведутся наружные отделочные работы, монтируется сайдинг. Общая площадь здания составляет 448,87 квадратных метра", – пояснили в ведомстве.

Врачебная амбулатория будет работать в одну смену – с 8:00 до 17:00, пять дней в неделю. Штат учреждения составит шесть сотрудников: два врача, три медсестры, санитарка и один технический работник.





"Учреждение окажет первичную медико-санитарную помощь, будет проводить профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия, диспансерное наблюдение, а также просветительскую работу по вопросам здорового образа жизни", – отметила главный врач Астраханской районной больницы Асемгуль Казизова.

Ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину лета с учетом завершения благоустройства прилегающей территории. Для местных жителей это не просто новый социальный объект, а настоящая гарантия доступной медицинской помощи. И в то же время показатель того, как справедливость может обрести конкретную форму и служить людям.