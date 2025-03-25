В правительстве раскрыли судьбу возвращенных активов на 1,7 млрд тенге
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство реализует проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в Казахстан незаконно выведенных активов, сообщает Zakon.kz.
Об этом 25 марта 2025 года напомнили в пресс-службе правительства РК.
"Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник.
Фото: primeminister.kz
Как сообщается, в регионе появятся четыре врачебные амбулатории, пять фельдшерско-акушерских пунктов и один медицинский пункт.
"Это позволит значительно улучшить доступ населения к качественной медицинской помощи в сельской местности, обеспечив прием в общей сложности 405 пациентов в смену".Пресс-служба правительства РК
Фото: primeminister.kz
Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:
- с. Арнасай Аршалынского района;
- с. Старый Колутон Астраханского района;
- с. Пятигорское Жаркаинского района;
- с. Жанаесиль Целиноградского района.
Также будут построены ФАПы:
- с. Кировское Жаксынского района;
- с. Жарлыколь Целиноградского района;
- с. Партизанка Буландинского района;
- с. Алтынды Буландинского района;
- с. Пригородное Шортандинского района.
Медицинский пункт будет построен в с. Шалкар Целиноградского района.
Фото: primeminister.kz
19 марта 2025 года в Агентстве Казахстана по противодействию коррупции рассказали, как возвращают незаконно выведенные активы государству.
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