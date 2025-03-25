В правительстве раскрыли судьбу возвращенных активов на 1,7 млрд тенге

В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство реализует проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в Казахстан незаконно выведенных активов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 марта 2025 года напомнили в пресс-службе правительства РК.

"Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Фото: primeminister.kz

Как сообщается, в регионе появятся четыре врачебные амбулатории, пять фельдшерско-акушерских пунктов и один медицинский пункт.

"Это позволит значительно улучшить доступ населения к качественной медицинской помощи в сельской местности, обеспечив прием в общей сложности 405 пациентов в смену". Пресс-служба правительства РК

Фото: primeminister.kz

Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:

с. Арнасай Аршалынского района;

с. Старый Колутон Астраханского района;

с. Пятигорское Жаркаинского района;

с. Жанаесиль Целиноградского района.

Также будут построены ФАПы:

с. Кировское Жаксынского района;

с. Жарлыколь Целиноградского района;

с. Партизанка Буландинского района;

с. Алтынды Буландинского района;

с. Пригородное Шортандинского района.

Медицинский пункт будет построен в с. Шалкар Целиноградского района.

Фото: primeminister.kz

19 марта 2025 года в Агентстве Казахстана по противодействию коррупции рассказали, как возвращают незаконно выведенные активы государству.