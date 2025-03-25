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Общество

В правительстве раскрыли судьбу возвращенных активов на 1,7 млрд тенге

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 09:23 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство реализует проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в Казахстан незаконно выведенных активов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 марта 2025 года напомнили в пресс-службе правительства РК.

"Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Фото: primeminister.kz

Как сообщается, в регионе появятся четыре врачебные амбулатории, пять фельдшерско-акушерских пунктов и один медицинский пункт.

"Это позволит значительно улучшить доступ населения к качественной медицинской помощи в сельской местности, обеспечив прием в общей сложности 405 пациентов в смену".Пресс-служба правительства РК

Фото: primeminister.kz

Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:

  • с. Арнасай Аршалынского района;
  • с. Старый Колутон Астраханского района;
  • с. Пятигорское Жаркаинского района;
  • с. Жанаесиль Целиноградского района.

Также будут построены ФАПы:

  • с. Кировское Жаксынского района;
  • с. Жарлыколь Целиноградского района;
  • с. Партизанка Буландинского района;
  • с. Алтынды Буландинского района;
  • с. Пригородное Шортандинского района.

Медицинский пункт будет построен в с. Шалкар Целиноградского района.

Фото: primeminister.kz

19 марта 2025 года в Агентстве Казахстана по противодействию коррупции рассказали, как возвращают незаконно выведенные активы государству.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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