Умер казахстанский поэт и журналист Бекжан Аширбаев

На 52-м году жизни скончался казахстанский поэт, член Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель страны, лауреат Международной литературной премии "Алаш" Бекжан Аширбаев, сообщает Zakon.kz.

Бекжан Аширбаев родился в 1974 году в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

Значительную часть своей жизни Аширбаев посвятил журналистике. В разные годы он был главным редактором газеты "Қазақ университеті", первым заместителем главного редактора еженедельника Azamat.kz, главным редактором издания "Ел мен Жер", заместителем главного редактора газет "Жас қазақ үні" и "Қазақ әдебиеті".

В последние годы жизни Бекжан Аширбаев преподавал на факультете журналистики КазНУ имени аль-Фараби. За годы педагогической деятельности он выпустил сотни студентов, многие из которых продолжили работу в журналистике.

Его стихи публиковались в изданиях "Қазақ әдебиеті", "Жұлдыз", "Жас қазақ үні", Azamat.kz и "Парасат". В 2008 году в издательстве "Жазушы" вышел сборник стихов "Қоңыр әуен". Аширбаев также был автором других поэтических сборников и состоял в Союзе журналистов Казахстана.

В Союзе писателей Казахстана выразили соболезнования родным и близким Бекжана Аширбаева, а также его читателям.