Малик Отарбаев дал положительную оценку реализации поручений президента в Актюбинской области

С двухдневным рабочим визитом Актобе посетил советник президента Казахстана Малик Отарбаев. В рамках поездки он провел ряд встреч с представителями областного актива, молодежи, педагогов и интеллигенции.

Цель – ознакомление с реализацией поручений, данных главой государства на Национальном курултае, а также обмен мнениями по ключевым вопросам развития страны.

На встрече с активом области обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций, строительства жилья, качества дорог и инфраструктуры, проблемы энергетики.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Аким области Асхат Шахаров отметил, что работы в регионе ведутся в соответствии с поручениями президента. В этом году планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья, открыть 11 медицинских учреждений, обеспечить питьевой водой 10 сел, газифицировать 24 населенных пункта. Энергетический дефицит намерены решить за счёт проектов общей мощностью 450 МВт.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В рамках встреч в регионе Малик Отарбаев подчеркнул важность установления справедливости и верховенства закона. По его словам, суть поручений президента – формирование культуры соблюдения закона и порядка. Он выразил обеспокоенность снижением интереса к национальной литературе и чтению газет и журналов, призвал молодежь обращаться к духовным ценностям нации.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На встрече с молодежью в зале "Мәңгілік ел" были представлены инициативы в сфере молодежной политики, занятости, предпринимательства, волонтерства и воспитания. Советник президента призвал молодых людей быть активными и черпать мотивацию в национальной литературе.

Также он посетил школу №82, построенную в рамках национального проекта "Комфортная школа", реализуемого по поручению президента. Отметим, что в регионе строится 11 таких школ.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Во время встречи с педагогами Малик Отарбаев обсудил вопросы образования, основанного на национальных ценностях, дуального обучения, воспитания справедливости и развития общественной культуры.

По итогам визита советник отметил, что в Актюбинской области поручения президента реализуются поэтапно. Регион занимает лидирующие позиции по социально-экономическим показателям.