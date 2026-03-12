Советник президента обсудил реформы с населением Туркестанской области
Во встрече приняли участие представители интеллигенции, общественные активисты, молодежь и работники сферы культуры района.
Открывая совещание, заместитель акима области Ертай Алтаев отметил важность политических реформ, инициированных главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В ходе встречи выступили почетный гражданин Ордабасинского района Жусуп Лесбек, редактор газеты "Ордабасы оттары" Галымжан Зиябек, заместитель руководителя районного молодежного ресурсного центра Адилет Абухаиров и представитель сферы образования Рустем Усенов, которые высказали мнение по актуальным вопросам развития страны и общества.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Малик Отарбаев рассказал о проводимых в стране политических и социальных реформах, отметив, что их главная цель – укрепление государственности, повышение благосостояния народа и формирование справедливого общества. Также он выслушал предложения жителей и поделился мыслями по поводу развития страны.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
На встрече также была организована культурная программа, артисты исполнили патриотические песни.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Встреча в Ордабасинском районе стала открытой диалоговой площадкой между населением и представителями власти и позволила обсудить актуальные вопросы в обществе.