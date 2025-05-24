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События

В Минобороны удивили матерей, чьи сыновья служат в отдаленных гарнизонах

Министерство обороны, солдаты,, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 17:06 Фото: МО РК
Большим сюрпризом завершился для некоторых казахстанок II Республиканский форум солдатских матерей, который состоялся 23 мая в Астане, сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия, приуроченного ко Дню матери, женщины смогли встретиться с сыновьями, которые проходят армейскую службу в отдаленных гарнизонах страны.

"Юноши вышли навстречу удивленным мамам с букетами цветов, обрадовав их вдвойне вестью о поощрении 10-дневным отпуском домой", – рассказали в пресс-службе Минобороны.

Приятная и трогательная сцена вызвала умиление у всего зрительного зала. Женщинам, воспитавшим достойных сыновей, от имени руководителей ведомств и Комитета солдатских матерей также вручили грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.

Напомним, мероприятие состоялось в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан. Форум проходил под девизом "Материнская мудрость в службе сына" и стал площадкой для открытого диалога между представителями армии, государственных структур и гражданского общества.

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Андрей Дюсупов
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