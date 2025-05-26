Назначены новые руководители ДГД в двух областях Казахстана

В двух областях Казахстана сменили руководителей департаментов государственных доходов. Об этом 26 мая 2025 года проинформировали в Комитете госдоходов Минфина РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, новым руководителем ДГД по области Жетысу назначен Умирзаков Улан Ерденович.

Фото: Telegram/kgdmfrk

Улан Умирзаков родился 30 июля 1975 года в селе Карой Балхашского района Алматинской области. Образование – высшее: в 1997 году окончил Казахский государственный национальный аграрный университет, в 2004 году – Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. В органах государственных доходов на различных должностях работает с 2005 года.

С сентября 2022 года и до нового назначения занимал должность замруководителя ДГД по Алматинской области.

А Есембеков Кенжегазы Мукажанович назначен руководителем Департамента государственных доходов по Атырауской области.

Фото: Telegram/kgdmfrk

Кенжегазы Есембеков родился в 1977 году в Карагандинской области. В 2000 году окончил Жезказганский горно-технический институт им. О. А. Байконурова по специальности "экономист-менеджер" и в 2003 году получил второе образование, окончив Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности "юриспруденция", получил квалификацию юриста. С 1996 года работает в органах государственных доходов на различных должностях.

С мая 2022 года и до нового назначения занимал должность замруководителя ДГД по Астане.

13 мая 2025 года стало известно, что назначен новый глава Департамента государственных доходов по Жамбылской области. Им стал Толеген Сарсембаев.