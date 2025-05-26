#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
События

Назначены новые руководители ДГД в двух областях Казахстана

Назначены новые руководители ДГД в двух областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 19:24 Фото: gov.kz
В двух областях Казахстана сменили руководителей департаментов государственных доходов. Об этом 26 мая 2025 года проинформировали в Комитете госдоходов Минфина РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, новым руководителем ДГД по области Жетысу назначен Умирзаков Улан Ерденович.

Фото: Telegram/kgdmfrk

Улан Умирзаков родился 30 июля 1975 года в селе Карой Балхашского района Алматинской области. Образование – высшее: в 1997 году окончил Казахский государственный национальный аграрный университет, в 2004 году – Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. В органах государственных доходов на различных должностях работает с 2005 года.

С сентября 2022 года и до нового назначения занимал должность замруководителя ДГД по Алматинской области.

А Есембеков Кенжегазы Мукажанович назначен руководителем Департамента государственных доходов по Атырауской области.

Фото: Telegram/kgdmfrk

Кенжегазы Есембеков родился в 1977 году в Карагандинской области. В 2000 году окончил Жезказганский горно-технический институт им. О. А. Байконурова по специальности "экономист-менеджер" и в 2003 году получил второе образование, окончив Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности "юриспруденция", получил квалификацию юриста. С 1996 года работает в органах государственных доходов на различных должностях.

С мая 2022 года и до нового назначения занимал должность замруководителя ДГД по Астане.

13 мая 2025 года стало известно, что назначен новый глава Департамента государственных доходов по Жамбылской области. Им стал Толеген Сарсембаев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Месячник по борьбе с наркотиками стартовал в Астане
События
18:06, Сегодня
Месячник по борьбе с наркотиками стартовал в Астане
Казахстанец пнул страуса и попал на видео
События
17:57, Сегодня
Казахстанец пнул страуса и попал на видео
Алматинке спасли переломанный палец без разрезов и гипса
События
17:01, Сегодня
Алматинке спасли переломанный палец без разрезов и гипса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: