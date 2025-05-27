Скандал вокруг НИШ в Алматы с исключением 11-классника получил продолжение

В скандал в филиале Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) физико-математического направления в Алматы вмешались общественники, детский омбудсмен и Министерство просвещения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Что и когда произошло

23 мая 2025 года, за несколько дней до окончания учебного года, из НИШ в Алматы отчислили 11-классника Сункара Майкана за дисциплинарное нарушение. На защиту ученика встала депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Однако у образовательного учреждения своя твердая позиция. По словам главы НИШ Ануара Жангозина, ученик "допустил в адрес учителя грубое и оскорбительное высказывание, употребив нецензурное слово "ш….ва" в присутствии других учащихся".

Отметим, что мнения общественности по поводу этой ситуации разделились: одни уверены, что были нарушены права ребенка и теперь у него психологическая травма, а другие считают, что школа поступила правильно, так как без уважения к педагогу не будет ни дисциплины, ни образования.

Извинения 11-классника

Позднее Сункар записал видео с извинениями. Его в Facebook 26 мая опубликовала общественница Аида Букаева. Ученик отметил, что полностью признает свою вину и искренне раскаивается. По его словам, директор распространяет среди родителей и учителей ложную информацию о нем.

"Мне говорят пойти в 11-й класс в другую школу, но это означает, что государство потратит вдвое больше средств на мое обучение. Я не прошу отменить последствия, я готов понести дисциплинарное наказание, пройти общественные работы или иные меры, лишь бы мне дали шанс остаться в этой школе и продолжить обучение, которое я ценю. Я благодарен учителям, школе и обществу вокруг меня и прошу лишь одного – справедливого отношения и возможности исправить ошибку", – заявил Сункар Майкан.

Ухудшение состояния школьника и госпитализация

Также накануне Аида Букаева сообщила, что состояние подростка резко ухудшилось.

"У Сункара судороги, нервный срыв, упала температура. Он не ел с 21-го числа ничего. Сейчас его везут на скорой в больницу. До сегодняшнего дня он думал, что ему разрешат сдать завтра экзамен МЭСК. Когда понял, что нет…" – написала общественница, опубликовав видео госпитализации.

Детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан проинформировала, что связалась с папой Сункара.

"Связалась с юристом от родителей. Договорились об оказании психологической поддержки после выписки из больницы. По здравоохранению: связалась – ребенка госпитализировали, состояние стабильное... На завтра назначена встреча родителей в школе... На связи с папой мальчика", – написала она в Instagram-Stories 26 мая.

В скандал вмешалось Минпросвещения

Высказываясь по ситуации в НИШ, официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы отметила, что в Казахстане статус педагога закреплен законом и отражает его особую роль в обществе.

"Родители и учащиеся должны проявлять уважение к учителю и помнить, что доверие к системе образования начинается с доверия к тем, кто в ней работает. Недопустимо ставить под сомнение их профессиональную честь. Министерство просвещения категорически осуждает любые действия, подрывающие статус педагога. В то же время мы видим, что сам ученик осознал допущенную ошибку. И рассчитываем, что в данной ситуации НИШ примет решение, руководствуясь не только внутренними нормативами, но и принципами гуманности и педагогического профессионализма. В ситуацию вмешался министр просвещения Гани Бейсембаев. По его поручению в учебное заведение направляются представители Комитета по охране прав детей и территориального департамента", – написала она в Facebook.

Мереке Амангелдыкызы добавила, что министр также провел переговоры с председателем правления АОО "НИШ" Ануаром Жангозиным.

"Руководство НИШ заверило, что проведет оперативный выезд в школу для объективной оценки ситуации, всестороннего анализа причин произошедшего и принятия выверенного решения в рамках установленных процедур и ценностей системы образования", – заключила официальный представитель министерства.

Позиция уполномоченного по правам ребенка

27 мая касательно ситуации с отчислением 11-классника из алматинской НИШ высказалась уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.

"Нахожусь на связи с НИШ. Вчера региональный уполномоченный по Алматы связалась с папой мальчика. Сегодня в 12:00 региональный уполномоченный с родителями встречаются с (представителями. – Прим. ред.) НИШ", – проинформировала она.

Динара Закиева согласилась, что "такие недопустимые поступки не должны оставаться без внимания". При этом она считает, что в данной ситуации при принятии решения "необходимо помнить о психологическом состоянии и подростковом возрасте ребенка".