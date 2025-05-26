Скандал разгорается вокруг Назарбаев Интеллектуальной школы в Алматы из-за исключения 11-классника

В алматинском филиале Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) разгорается скандал – 11-классника отчислили за несколько дней до окончания учебного года. На защиту ученика встала депутат Ирина Смирнова. Однако у филиала НИШ своя твердая позиция, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 26 мая 2025 года, депутат Мажилиса Ирина Смирнова опубликовала в Facebook приказ от 23 мая об отчислении из алматинского филиала НИШ ученика 11-го класса в связи с допущенным дисциплинарным нарушением.

Фото: Facebook/Ирина Смирнова

"Как можно исключить ребенка из школы 23 мая? Куда он пойдет? Какая школа его примет? Назарбаев школа Алматы, не кажется ли вам, что вы нарушаете права ученика?" – задалась депутат вопросами.

Она добавила, что общественность намерена защищать права подростка через суд.

"Уверена, что всегда надо стоять на стороне ребенка! Надо соблюдать права ребенка. Ученика! Помните, школы создаются для детей, получения ими образования. Учителя в школах работают, получая за это заработную плату! Они должны соответствовать определенному правилами уровню компетенций. Всегда надо это помнить. Смирив гордыню!" – пишет Смирнова.

Глава НИШ Ануар Жангозин отреагировал на эту историю. По его словам, пост Ирины Смирновой не отражает всей картины.

"На прошлой неделе в ходе проведения итогового оценивания за четверть ученик 11-го класса нарушил правила академической честности, воспользовавшись мобильным телефоном. Согласно установленным нормам, использование любых вспомогательных средств, включая шпаргалки и электронные устройства, во время экзаменов строго запрещено. Об этом мы постоянно информируем всех учеников и родителей. В связи с данным нарушением педагог школы изъял телефон в установленном порядке. Однако ученик отреагировал агрессивно и допустил в адрес учителя грубое и оскорбительное высказывание, употребив нецензурное слово "ш….ва" в присутствии других учащихся. Данный инцидент зафиксирован, и имеются соответствующие доказательства", – написал он в Facebook.

Он продолжил, что такое поведение противоречит не только нормам школьной дисциплины и принципам уважительного отношения к педагогам, но и общепринятым моральным ценностям. При этом, по словам Жангозина, у ученика и до того были дисциплинарные нарушения.

"В наших школах мы стремимся обеспечивать защиту прав всех членов сообщества. При этом защита прав учителей имеет для нас особое значение, в том числе учитывая закон "О статусе педагога", принятый по инициативе главы государства. Уважение педагога – это неотъемлемая основа эффективного образовательного процесса, поэтому мы не можем не реагировать на столь вопиющий случай оскорбления чести и достоинства. В этой связи решение педагогического совета школы об отчислении данного ученика, на мой взгляд, является абсолютно логичным и обоснованным. Мы будем серьезно разбирать данный случай и сделаем соответствующие выводы. Вместе с тем обвинять только школу в произошедшем неверно, есть ответственность семьи и общества, о которых мы должны помнить", – резюмировал глава НИШ.

Он также отметил, что вопрос по переводу ученика в другую школу уже согласован.

Мнения общественности по поводу этой ситуации разделились: одни уверены, что были нарушены права ребенка и теперь у него психологическая травма, а другие считают, что школа поступила правильно, так как без уважения к педагогу не будет ни дисциплины, ни образования.

Ранее стало известно, что старшеклассницы НИШ разработали проект, который может помочь в очистке Каспийского моря от нефтяных разливов.