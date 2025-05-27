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События

Скандал вокруг НИШ в Алматы: чем закончилась встреча родителей с руководством школы

Скандал вокруг НИШ в Алматы: чем закончилась встреча родителей с руководством школы, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 15:50 Фото: Instagram/diana.yerlan, Instagram/nis_almaty_pm
Уполномоченный по правам ребенка по Алматы Диана Ерлан рассказала, чем закончилась встреча родителей 11-классника Сункара Майкана, исключенного из филиала Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления и руководства НИШ, сообщает Zakon.kz.

По словам детского омбудсмена Алматы, после встречи совместно с родителями, с руководством НИШ навестили мальчика в больнице.

"В связи с тем, что в НИШ 12-летнее обучение и у мальчика был не выпускной класс, руководство НИШ, с учетом интересов ребенка, предложило перевести его в государственную школу либо частную школу с покрытием расходов. После поговорила с ребенком отдельно, совместно с юристом семьи мальчика. Семья мальчика будет решать. С учетом сложившейся ситуации организована психологическая помощь и сопровождение", – написала Диана Ерлан 27 мая 2025 года в Instagram-Stories.

Ранее мы писали, что в скандал вокруг алматинского филиала НИШ, который разгорелся после исключения 11-классника, вмешались общественники, детский омбудсмен, Министерство просвещения Казахстана, а также уполномоченный по правам ребенка в РК. Подробнее о скандале можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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