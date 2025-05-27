Громкое разоблачение: в центре Алматы украли 8,6 гектаров земли на 13,6 млрд тенге

В Алматы осудили А. Абдижапарова по факту мошенничества, в результате которого он завладел земельными участками, принадлежащими государству, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 27 мая 2025 года, постановлениями акимата во временное пользование, на 5 лет, в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" передали земельные участки, расположенные по ул. Жукова уч. 67 (площадь 2,3 га) и ул. Жамакаева уч.77 (площадь 6,3 га).

"Будучи бывшим сотрудником НАО "Правительство для граждан" и понимая, как устроена система регистрации недвижимости, Абдижапаров предоставил в уполномоченные органы заведомо ложные соглашения о расторжении договоров временного пользования и поддельные постановления акимата о том, что вышеуказанные земельные участки якобы переданы в частную собственность. Однако в действительности такие постановления акиматом не выносились", – сообщили в АФМ.

В результате подсудимый сделал незаконную перерегистрацию земельных участков на принадлежащее ему ТОО "Айша Групп". И далее он продал эти земли за 1,3 млрд тенге.

С санкции суда был наложен арест на указанные земельные участки, рыночная стоимость которых составила 13,6 млрд тенге.

Приговором суда Абдижапаров признан виновным по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК (мошенничество) и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Земельные участки возвращены в собственность государства, на их территории планируется возведение инновационного хаба.

Приговор вступил в законную силу.

23 мая сообщалось о том, что в Астане закончено расследование в отношении бывшего управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест". Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе".