#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
События

Кредитный портфель казахстанских банков приближается к 37 трлн тенге

ForteBank, активы, финансы, банки, аналитика, кредиты , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 11:22 Фото: ForteBank
Лидером по увеличению активов и приросту ссудного портфеля за год стал ForteBank, сообщает Zakon.kz.

По данным Ranking.kz, к 1 апреля текущего года активы БВУ РК приблизились к 62 трлн тенге – плюс 0,7% (или 428,1 млрд тенге) с начала года.

"Уверенно лидирует по увеличению активов за текущий год ForteBank: сразу плюс 9% (или рекордные для сектора 370,1 млрд тенге), до 4,5 трлн тенге", – отмечают аналитики.

Вместе с тем в тройку лидеров по приросту показателя с начала года вошли Отбасы банк (плюс 2%, или 83,9 млрд тенге) и Halyk Bank (плюс 1,9%, или 338,2 млрд тенге). В небольшом плюсе также оказался Bereke Bank: на 0,1% (или всего 1,5 млрд тенге).

В целом по сектору, продолжают эксперты, в годовой динамике свои активы увеличили 11 из 21 БВУ РК, а сокращение объема активов зафиксировали 10 фининститутов. В топовой десятке уменьшение показателей продемонстрировали шесть банков.

Фото: Ranking.kz

Кредитный портфель БВУ РК с начала года вырос на 2,4% (или ощутимые 846,4 млрд тенге), до рекордных 36,7 трлн тенге. В плюсе с начала года 12 фининститутов, в том числе шесть БВУ из топовой десятки банков-кредиторов.

Лидирует среди крупнейших банков сектора по приросту ссудного портфеля, как и в случае с активами, ForteBank: плюс 18,1% с начала года (или 344,4 млрд тенге), до 2,2 трлн тенге. При этом подчеркивается, что у фининститута достаточно консервативная кредитная политика и взвешенный портфель, а доля кредитов с просроченными платежами NPL 90+ находится в пределах минимальных 3%.

"Заметим: у банка есть уникальные для рынка предложения – например, кредитная карта для бизнеса с возможностью снятия средств. Эта кредитная бизнес-карта, предназначенная для ИП, предлагает лимит до 10 млн тенге, 30-дневный грейс-период, бесплатные выпуск и обслуживание и быстрое онлайн-оформление в приложении ForteBusiness. В целом ForteBank кредитует как население на "короткие" и "длинные" цели, включая ипотеку и автокредитование, так и бизнес, в том числе наиболее нуждающийся в кредитной опоре сегмент МСБ", – считают в Ranking.kz.

Фото: Ranking.kz

Среди БВУ РК, показавших заметный прирост ссудного портфеля с начала года, также отметились Freedom Bank (плюс 7,9%, или 62,8 млрд тенге), Kaspi Bank (плюс 5,9%, или 356,2 млрд тенге) и Банк ЦентрКредит (плюс 2%, или 80,1 млрд тенге).

Удельный вес NPL 90+ в портфелях этих трех фининститутов составляет 1,7%, 4,9% и 1,7%, соответственно, а средний по сектору показатель – 3,4% от совокупного кредитного портфеля БВУ РК, подытожили аналитики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Обновление проспекта Райымбека в Алматы продолжается: где отключат свет и ограничат движение
События
11:46, Сегодня
Обновление проспекта Райымбека в Алматы продолжается: где отключат свет и ограничат движение
Президент направил телеграмму президенту Эфиопии
События
09:04, Сегодня
Президент направил телеграмму президенту Эфиопии
Шквал, заморозки и грозы: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение
События
01:06, 28 мая 2025
Шквал, заморозки и грозы: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: