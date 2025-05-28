Кредитный портфель казахстанских банков приближается к 37 трлн тенге

Лидером по увеличению активов и приросту ссудного портфеля за год стал ForteBank, сообщает Zakon.kz.

По данным Ranking.kz, к 1 апреля текущего года активы БВУ РК приблизились к 62 трлн тенге – плюс 0,7% (или 428,1 млрд тенге) с начала года.

"Уверенно лидирует по увеличению активов за текущий год ForteBank: сразу плюс 9% (или рекордные для сектора 370,1 млрд тенге), до 4,5 трлн тенге", – отмечают аналитики.

Вместе с тем в тройку лидеров по приросту показателя с начала года вошли Отбасы банк (плюс 2%, или 83,9 млрд тенге) и Halyk Bank (плюс 1,9%, или 338,2 млрд тенге). В небольшом плюсе также оказался Bereke Bank: на 0,1% (или всего 1,5 млрд тенге).

В целом по сектору, продолжают эксперты, в годовой динамике свои активы увеличили 11 из 21 БВУ РК, а сокращение объема активов зафиксировали 10 фининститутов. В топовой десятке уменьшение показателей продемонстрировали шесть банков.

Фото: Ranking.kz

Кредитный портфель БВУ РК с начала года вырос на 2,4% (или ощутимые 846,4 млрд тенге), до рекордных 36,7 трлн тенге. В плюсе с начала года 12 фининститутов, в том числе шесть БВУ из топовой десятки банков-кредиторов.

Лидирует среди крупнейших банков сектора по приросту ссудного портфеля, как и в случае с активами, ForteBank: плюс 18,1% с начала года (или 344,4 млрд тенге), до 2,2 трлн тенге. При этом подчеркивается, что у фининститута достаточно консервативная кредитная политика и взвешенный портфель, а доля кредитов с просроченными платежами NPL 90+ находится в пределах минимальных 3%.

"Заметим: у банка есть уникальные для рынка предложения – например, кредитная карта для бизнеса с возможностью снятия средств. Эта кредитная бизнес-карта, предназначенная для ИП, предлагает лимит до 10 млн тенге, 30-дневный грейс-период, бесплатные выпуск и обслуживание и быстрое онлайн-оформление в приложении ForteBusiness. В целом ForteBank кредитует как население на "короткие" и "длинные" цели, включая ипотеку и автокредитование, так и бизнес, в том числе наиболее нуждающийся в кредитной опоре сегмент МСБ", – считают в Ranking.kz.

Фото: Ranking.kz

Среди БВУ РК, показавших заметный прирост ссудного портфеля с начала года, также отметились Freedom Bank (плюс 7,9%, или 62,8 млрд тенге), Kaspi Bank (плюс 5,9%, или 356,2 млрд тенге) и Банк ЦентрКредит (плюс 2%, или 80,1 млрд тенге).

Удельный вес NPL 90+ в портфелях этих трех фининститутов составляет 1,7%, 4,9% и 1,7%, соответственно, а средний по сектору показатель – 3,4% от совокупного кредитного портфеля БВУ РК, подытожили аналитики.