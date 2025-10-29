Кредитная экспансия Казахстана: банки наращивают портфель на фоне роста ВВП

Совокупный кредитный портфель РК увеличился до 41,6 трлн тенге. Главной особенностью сентября 2025 года стало резкое увеличение займов в иностранной валюте, особенно для крупного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Нацбанка Казахстана, на фоне устойчивого роста казахстанской экономики (+6,3% год к году) и продолжающегося ускорения инфляции (+12,9% год к году, +1,1% месяц к месяцу) банки сохраняют высокий темп кредитования.

Как отмечает экономист Руслан Султанов, по состоянию на 1 октября 2025 года совокупный кредитный портфель всего банковского сектора (включая АО "Банк развития Казахстана" (БРК) достиг 41,6 трлн тенге. За месяц этот показатель увеличился на 768,3 млрд тенге, или на 1,9%. Текущий уровень кредитования составляет 28,5% от ВВП страны. При этом экономист подчеркивает, что опасен не сам уровень, а структура и скорость наращивания кредитов, призывая к качественному и сбалансированному росту.

Инвестиционный вклад БРК и фокус на бизнес

Важно отметить роль Банка развития Казахстана: если исключить его портфель, объем кредитов экономике, выданных банками второго уровня, составляет 38,7 трлн тенге. Таким образом, вклад БРК критически важен для финансирования крупных и приоритетных инфраструктурных проектов, которые часто недоступны для БВУ на рыночных условиях.

Основной прирост в сентябре пришелся на кредиты бизнесу, которые выросли на 452,7 млрд тенге, или на 2,6% за месяц, и достигли 17,6 трлн тенге. Рост по сравнению с августом ускорился на 0,3 процентных пункта.

Материал по теме Насколько вырастут условия по кредитам в Казахстане после повышения базовой ставки – мнения экономистов

Валютный импульс

Особенностью сентябрьского роста стало доминирование займов в иностранной валюте. Кредиты бизнесу в иностранной валюте увеличились с 4,95 трлн тенге до 5,19 трлн тенге – рост на 238,9 млрд тенге, или на 4,8% за месяц. Для сравнения: кредиты бизнесу в тенге выросли скромнее – на 213,9 млрд тенге, или 1,8%.

Это самый резкий месячный прирост валютных займов с начала года, и он произошел в условиях относительной курсовой стабильности USD/KZT (в пределах 535,13-548,79 тенге за доллар США).

Такой всплеск может быть объяснен:

закрытием крупных валютных сделок (например, экспортоориентированными компаниями);

сезонным характером внешнеэкономической активности;

ускоренным освоением средств под проекты с валютной привязкой (вероятно, при участии БРК).

Прирост кредитования наблюдался во всех группах бизнеса:

Малый бизнес: рост на 220,7 млрд тенге (3,0% за месяц) до 7,6 трлн тенге.

Средний бизнес: рост на 71,8 млрд тенге (2,5% за месяц) до 2,9 трлн тенге.

Крупный бизнес: рост на 160,2 млрд тенге (2,3% за месяц) до 7,1 трлн тенге.

Также отмечено, что после просадки в марте-апреле банки активно наращивают корпоративное кредитование. Это может быть результатом адаптации к новым ужесточенным требованиям по регулированию (например, с сентября 2025 года) и перераспределения акцентов с розничного на бизнес-сегмент в условиях высоких ставок.

Материал по теме Казахстанцы не смогут искусственно завышать доходы ради кредита

Розничный портфель и ипотечный спад

Кредитование населения также продолжило расти, увеличив портфель за месяц на 315,5 млрд тенге (1,3%) до 24,0 трлн тенге.

Основным источником этого роста остаются потребительские кредиты, которые выросли на 234,9 млрд тенге, или 1,5%, и достигли 16,2 трлн тенге (67,5% портфеля населения).

Ипотека показала скромный прирост всего на 88,1 млрд тенге, или 1,3%, что отражает ужесточение программ господдержки. Ипотечные займы по итогам сентября составили 6,7 трлн тенге (27,9% портфеля населения).

Кредиты на прочие цели (1,1 трлн тенге, или 4,6% портфеля населения) показали отток на 7,5 млрд тенге (0,7%). Эта динамика может объясняться продолжительной высокой базовой ставкой.

"Сентябрьский всплеск валютного кредитования выглядит как временный импульс – скорее результат разовых сделок и сезонных факторов, чем устойчивого тренда. На этом фоне особенно важно перейти от простого наращивания объема к качественному росту – с упором на продуктивные инвестиции, снижение валютных рисков и диверсификацию кредитной поддержки. Иначе количественный рост может обернуться дисбалансами в будущем", – делает вывод Руслан Султанов.

Ранее голландский банк ING, который регулярно выпускает региональные обзоры по финансовым рынкам, объявил, что в Казахстане самый сбалансированный рынок кредитования в СНГ-4 и Евразии.