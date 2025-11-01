Шесть автобусов изменили схемы движения в Астане

Временные изменения маршрутов общественного транспорта в столице произошли из-за ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ТОО "City Transportation Systems", обслуживающем городским транспортом жителей столицы, 1 ноября 2025 года временно изменились схемы движения маршрутов № 7, 13, 53, 64, 503, 505.

Схемы изменения движения маршрутов:

Фото: telegram/ikomek109

Также в CTS сообщили, где временно не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров.

"Уважаемые пассажиры! Перекрыт проезд к остановочному пункту "ЖК Бағыстан". В связи с этим маршруты №26, 27, 502 временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров на данной остановке", – проинформировали в компании.

