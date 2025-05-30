Важный проспект на левобережье Астаны перекрыли до 8 июня

С 30 мая по 8 июня в столице ограничат движение по проспекту Туран из-за среднего ремонта дорожного полотна, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, работы затронут участок от улицы Сарайшык до улицы Керей и Жанибек хандар. На время ремонта движение будет организовано поэтапно и только в одном направлении – из города в сторону аэропорта.

В акимате напомнили, что масштабные дорожные работы на этом проспекте ведутся не первый год. В 2023 году ремонтировали отрезок от моста Тулпар до улицы Сарайшык, а в 2024-м – от улицы Керей и Жанибек хандар до кольца Жулдыз.

Горожан попросили учитывать изменения при планировании маршрутов. Для безопасности и удобства водителей на месте установят временные знаки и указатели.

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