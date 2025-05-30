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Общество

Важный проспект на левобережье Астаны перекрыли до 8 июня

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 23:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
С 30 мая по 8 июня в столице ограничат движение по проспекту Туран из-за среднего ремонта дорожного полотна, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, работы затронут участок от улицы Сарайшык до улицы Керей и Жанибек хандар. На время ремонта движение будет организовано поэтапно и только в одном направлении – из города в сторону аэропорта.

В акимате напомнили, что масштабные дорожные работы на этом проспекте ведутся не первый год. В 2023 году ремонтировали отрезок от моста Тулпар до улицы Сарайшык, а в 2024-м – от улицы Керей и Жанибек хандар до кольца Жулдыз.

Горожан попросили учитывать изменения при планировании маршрутов. Для безопасности и удобства водителей на месте установят временные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что 180 дворовых и общественных пространств благоустроят в Астане

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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