Подпольная металлургия и оружейный арсенал: громкие задержания в Карагандинской области

14 мая в Карагандинской области была проведена спецоперация по задержанию преступной группы, участники которой на системной основе занимались хищением ТМЦ и горюче-смазочных материалов с крупного предприятия в сфере добычи и переработки свинцово-цинковой руды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что несколько работников указанного предприятия в сговоре с охранниками в течение нескольких месяцев осуществляли хищения, впоследствии реализовывая похищенное в нелегальный пункт приема.

"В результате проведенных мероприятий 18 фигурантов задержаны с поличным. Изъято ГСМ, а также значительное количество товарно-материальных ценностей, включая металлоизделия и запасные части на автотехнику. Кроме того, в ходе обысков изъято пять незарегистрированных ружей, в том числе обрез и нарезной карабин, а также травматическое оружие и боеприпасы". Представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс

Уже 21 мая пресечена преступная деятельность другой группировки из числа жителей указанной области, которые занимались незаконным оборотом драгоценных металлов.

Во время обыска изъято около 17 тонн медного концентрата, оборудование, используемое при переработке руды, различная документация и деньги.

"По всем фактам проводится досудебное расследование. Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. Работа в данном направлении продолжается". Куандык Алпыс

14 мая сообщалось, что в Казахстане завершается масштабный этап государственной программы геологического изучения недр. По данным Комитета геологии Министерства промышленности и строительства, раскрыты новые перспективы для инвестиций.