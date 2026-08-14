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События

Подпольный завод и свой ж/д тупик: в области Улытау тайком экспортировали марганцевую руду

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 09:31 Фото: akorda.kz
В области Улытау злоумышленники организовали незаконную добычу и переработку марганцевой руды. Они действовали под видом проведения работ по рекультивации отработанного карьера, сообщает Zakon.kz.

В областном Департаменте экономических расследований (ДЭР) также рассказали, что на месте был развернут полноценный горно-обогатительный комплекс с использованием тяжелой карьерной техники и дробильно-промывочного оборудования.

"Добытая руда перерабатывалась в товарный концентрат и железнодорожным транспортом направлялась на экспорт в сопредельные государства", – говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), опубликованном сегодня, 14 августа 2026 года

Кроме того, для систематической отгрузки сырья подозреваемые арендовали железнодорожный тупик.

По данным следствия, объем реализованной продукции составил свыше 23 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге.

"В результате незаконной деятельности нанесен экологический ущерб, стоимость рекультивации нарушенных земель превышает 150 млн тенге. Расследование продолжается".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

21 июля 2026 года в АФМ рассказывали о другой незаконной добыче полезных ископаемых. Тогда в Костанайской области крупную реку превратили в карьер ради песка на 719 млн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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