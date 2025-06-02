В масках и с топором: на тревожное видео ответили в полиции Алматы

Полиция Алматы ведет проверку по видео, якобы снятому утром 2 июня 2025 года в одной из многоэтажек города, сообщает Zakon.kz.

На первом видео молодые люди стоят около подъезда. Один из них в маске и в руке держит топорик. Второй парень старался спрятать лицо от камеры за воротником кофты. Через какое-то время из подъезда вышли еще несколько парней. Второе видео из подъезда, где запечатлена группа парней, некоторые из них тоже в масках, у одного в руках предмет, похожий на топор или саблю.

"Сегодня ранним утром в Алмалинском районе по адресу: улица Маметовой, 47, несколько неизвестных мужчин в масках и с оружием – включая топор – предприняли попытку проникновения в жилой дом. По словам очевидцев, мужчины вели себя агрессивно и, возможно, кого-то искали. Жители обратились к участковому. На данный момент официальной информации от правоохранительных органов не поступало. Местные жители обеспокоены случившимся и просят откликнуться всех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии. Если вы узнали кого-либо из участников или стали свидетелем инцидента, просьба обратиться в полицию", – сказано в описании к видео.

В полиции города отреагировали на публикацию.

"По данным Управления полиции Алмалинского района, указанная информация не соответствует действительности. Обращений, заявлений, вызовов и иных официальных сигналов по данному факту в полицию не поступало. Объективных данных, подтверждающих достоверность данной информации, не зафиксировано. В то же время проводится дополнительная проверка в разрезе всего города Алматы. Призываем граждан доверять только официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных сообщений, способных вызвать общественное беспокойство", – сказано в комментарии пресс-службы Департамента полиции Алматы.

27 мая 2025 года полиция комментировала другое видео: с гонкой за "шумахером" на Tesla.