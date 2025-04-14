Аттракцион завис в воздухе с людьми: полиция проверит популярный парк развлечений Алматы

Накануне жители Алматы в социальных сетях поделились видео, где посетители одного из парков развлечений города повисли в воздухе из-за остановки аттракциона. По данному факту полицией начата проверка, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 апреля 2025 года, в парке развлечений "Мир фантазий "Айя".

На разлетевшихся по соцсетям кадрах видно, как люди буквально повисли в воздухе, а комментаторы написали:

"Опасны такие карусели".

"Хорошо, что не вниз головой".

"Прошлым летом именно этот аттракцион не работал".

"Очень повезло, что не вниз головой. Что сработали стопы защиты ремней безопасности... Надеюсь, что все закончилось благополучно!"

На инцидент отреагировали в городском департаменте полиции.

"По факту инцидента с каруселью в одном из парков Алматы отделом полиции при УП Бостандыкского района начата проверка. Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка", – сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе ДП Алматы.

5 февраля 2025 года стало известно, что популярный в Шымкенте парк аттракционов попал под снос.