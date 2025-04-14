Аттракцион завис в воздухе с людьми: полиция проверит популярный парк развлечений Алматы
Фото: freepik
Накануне жители Алматы в социальных сетях поделились видео, где посетители одного из парков развлечений города повисли в воздухе из-за остановки аттракциона. По данному факту полицией начата проверка, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 апреля 2025 года, в парке развлечений "Мир фантазий "Айя".
На разлетевшихся по соцсетям кадрах видно, как люди буквально повисли в воздухе, а комментаторы написали:
- "Опасны такие карусели".
- "Хорошо, что не вниз головой".
- "Прошлым летом именно этот аттракцион не работал".
- "Очень повезло, что не вниз головой. Что сработали стопы защиты ремней безопасности... Надеюсь, что все закончилось благополучно!"
На инцидент отреагировали в городском департаменте полиции.
"По факту инцидента с каруселью в одном из парков Алматы отделом полиции при УП Бостандыкского района начата проверка. Пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка", – сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе ДП Алматы.
5 февраля 2025 года стало известно, что популярный в Шымкенте парк аттракционов попал под снос.
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