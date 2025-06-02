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События

Минторговли опубликовало важную информацию касательно цен на продукты

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 21:03 Фото: unsplash
Власти Казахстана приняли комплекс мер для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары в условиях межсезонья, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 июня Министерство торговли и интеграции РК опубликовало информацию.

По итогам мая на потребительском рынке зафиксирована разнонаправленная динамика цен, обусловленная завершением срока хранения прошлогоднего урожая и переходом к поставкам ранней продукции. Ожидается, что с поступлением свежих овощей на рынок инфляционное давление снизится, отметили в ведомстве.

Согласно данным на 27 мая, в недельной динамике отмечено удешевление капусты на 3,4%, яиц – на 0,7%, а также незначительное снижение цен на гречку, макароны и подсолнечное масло (на 0,1-0,2%). Без изменений осталась стоимость хлеба и риса.

В то же время зафиксирован рост цен на морковь (на 4,2%), картофель (2,8%), лук (2,5%), соль (1,6%), а также молочные и мясные продукты в пределах 0,1-0,8%. С начала года индекс цен на социально значимые товары составил 6,8%.

С целью насыщения внутреннего рынка организованы поставки ранней сельхозпродукции из Китая, Пакистана и Узбекистана. В частности, в Астане разгружается состав из 50 рефрижераторных контейнеров с картофелем нового урожая. Всего дополнительно планируется импорт 45 тыс. тонн картофеля и 4 тыс. тонн капусты.

Внутренние поставки также активизируются: в Туркестанской области продолжается уборка капусты и начался сбор раннего картофеля. Закупочная цена с полей колеблется в пределах 280-350 тенге за килограмм.

Кроме того, решением Евразийской экономической комиссии до 30 июня введен режим беспошлинного ввоза до 150 тыс. тонн картофеля. Также продолжают действовать временные ограничения на экспорт отдельных видов продукции: картофеля, маточного поголовья КРС и МРС, а также бычков.

Меры направлены на обеспечение продовольственной стабильности в условиях сезонных колебаний.

Ранее сообщалось, что в Казахстане подешевели некоторые продукты питания. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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