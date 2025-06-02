Общественный совет Антикора рассмотрел ключевые вопросы Атырауской области

В рамках реализации концепции "Закон и порядок" 30 мая 2025 года в Атырау состоялось выездное заседание Общественного совета Агентства по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие председатель агентства Асхат Жумагали, аким Атырауской области Серик Шапкенов, представители общественности, руководители правоохранительных, государственных органов и крупных квазигосударственных компаний, в том числе АО "НК "КазМунайГаз".

"Рассмотрены актуальные вопросы реализации Карты коррупционных рисков региона и проекта "Бизнеске жол", а также соблюдения антикоррупционного законодательства местными исполнительными органами и субъектами квазигосударственного сектора", – говорится в сообщении.

Выступая с приветственным словом, глава Антикоррупционной службы Асхат Жумагали подчеркнул, что уровень доверия граждан является основным показателем эффективной работы агентства и достичь этого возможно лишь через активное взаимодействие с обществом.

Отмечается, что жители области неоднократно поднимали вопросы улучшения качества питьевой воды и воздуха, социального обеспечения, а также развития инфраструктуры. Одним из проблемных вопросов остается состояние дорог, что вызывает справедливую обеспокоенность общественности. Примером такой ситуации является затянувшийся на шесть лет ремонт автодороги Атырау – Астрахань, которая играет ключевую роль в развитии транспортно-логистического потенциала страны.

"Члены Общественного совета агентства также обратили внимание на нехватку объектов здравоохранения и образования, состояние экологии, а также социальную ответственность бизнеса. Все эти проблемы, как правило, связаны с коррупционными факторами, что требует принятия комплексных и системных мер для их устранения. На заседании было также указано на недостаточную работу по вопросам противодействия коррупции, в том числе в деятельности квазигосударственных компаний", – говорится в пресс-релизе.

Глава Антикора отметил, что Карта коррупционных рисков должна использоваться как инструмент раннего реагирования, направленный на выявление и предупреждение нарушений до их возникновения. Эффективность этого механизма напрямую зависит от открытого и конструктивного взаимодействия между представителями власти, общества и бизнеса.

Кроме того, состоялась встреча с бизнес-сообществом региона, на которой рассмотрены проблемные вопросы предпринимателей, связанные с затягиванием принятий необходимых решений государственными органами, выдачи различных разрешений в сферах земельных отношений и недропользования. По итогам мероприятий ответственным исполнителям даны конкретные поручения и рекомендации по принятию исчерпывающих мер для решения обозначенных проблем.