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События

Скончался известный казахстанский художник Ибрагим Кубеков

Казахстанский художник-карикатурист, график Ибрагим Кубеков, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 14:44 Фото: Facebook/Евгений Кубеков
2 июня 2025 года умер известный казахстанский художник-график, карикатурист Ибрагим Кубеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 июня, сообщил его сын Евгений Кубеков.

"С глубоким прискорбием сообщаю, что вчера в городе Бургас скончался мой отец Ибрагим Кубеков", – написал он в Facebook.

Ибрагим Кубеков родился в 1957 году в городе Ворошиловграде Украинской ССР. В три года с родителями переехал в город Алматы.

Много лет он посвятил работе в газетах, также иллюстрировал различные литературные произведения и журнальные материалы. В 1999 году создал первую независимую еженедельную районную газету "Иссык" в городе Есике Алматинской области. Ибрагим Кубеков известен как художник карикатуры и шаржа. В его творчестве большое место занимали юмористические сюжеты, увиденные в жизни и усиленные творческой фантазией художника.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Ибрагима Кубекова.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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