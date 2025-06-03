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События

Союз машиностроителей поддержал закупки "Самрук-Казына"

правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 20:50 Фото предоставлено пресс-службой Правительства РК
Во вторник на заседании правительства обсудили меры по укреплению перерабатывающей промышленности, включая и поддержку отечественных производителей (ОТП) через эффективную систему закупок, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году АО "Самрук-Қазына" нарастило объемы поддержки отечественных товаропроизводителей через закупки группы, рассказал глава фонда Нурлан Жакупов на заседании.

Фото предоставлены АО "Самрук Казына"

"Объем заключенных договоров превысил 1,1 трлн тенге, что в семь раз превышает показатели 2022 года. При этом почти половина – 494 млрд тенге – приходится на долгосрочные контракты – это больше показателей 2023 года на 76%", – сказал он.

Фото предоставлены АО "Самрук Казына"

Как отметил председатель Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев, система закупок фонда обеспечивает комплексную поддержку отечественных производителей, и ее не стоит унифицировать с госзакупками.

Фото предоставлены АО "Самрук Казына"

"Иначе это может затормозить текущую эффективную систему поддержки ОТП. "Самрук-Казына" держит правильный курс на развитие локализации, промышленной кооперации и модернизации производств", – подчеркнул Пшембаев.

Фото предоставлены АО "Самрук Казына"

Ранее депутаты парламента раскритиковали систему закупок Фонда и предложили ее унифицировать с государственными закупками.

В отличие от госзакупок, в "Самрук-Казына" действует безусловный приоритет ОТП, заключаются долгосрочные офтейк-контракты, предоставляется предоплата и ускоренная оплата, а также товары ОТП включаются в состав работ и услуг.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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