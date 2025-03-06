#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
496.71
531.33
5.55
Экономика и бизнес

Депутат о госзакупках "Самрук-Казына": Сам черт ногу сломает

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 17:13 Фото: Zakon.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана сегодня, 6 марта 2025 года, депутаты обсудили сложности закупок в компании "Самрук-Казына", передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев рассказал, что Алматинский завод тяжелого машиностроения производит для нефтяной отрасли станки-качалки. В Казахстане есть несколько таких производителей. По итогам тендера весь заказ получает победитель, а другие участники остаются без работы.

"Почему нельзя разбить на лоты, крупный заказ распределить на несколько участников? Я не говорю о всех видах продукции, безусловно, у нас есть монополисты. Ну вот качалки, это несложная продукция, ее производят несколько заводов, насколько я знаю, в Казахстане. Почему эти несколько заводов мы не можем обеспечить работой?" – задал вопрос Сергей Пономарев.

Заместитель генерального директора ТОО "Самрук-Казына Контракт" Нурлан Шарипов ответил, что раньше заказы распределялись на несколько компаний, но сейчас только на одну. Закупки автоматизированы, и требуется совершенствование информационной системы.

"Это финансирование и временные затраты. Чтобы объем распределялся не на бумажном носителе. Почему ранее это было? Потому что эти тендеры были на бумаге. Тогда можно было все это распределить. Мы хотим, чтобы система автоматически выбирала победителя. И сама, без участия человеческого фактора, распределяла объемы", – сообщил он.

Депутат Пономарев заявил, что эти изменения обсуждают с 2016 года, хотя все можно сделать в течение месяца "нажатием одной клавиши". Коллегу поддержал и председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Едил Жанбыршин.

"В "Самрук-Казына" такая бюрократия, там черт ногу сломает, не то что человек! Я сам несколько раз сталкивался, когда депутатом не был. Очень сложно у них что-то поменять, что-то сделать. Это столько согласований надо пройти. Они найдут причины, чтобы не сделать ничего", – отметил он.

Едил Жанбыршин считает, что у "Самрук-Казына" есть и финансы, и ресурсы для выполнения задачи. По его мнению, на все изменения в работе достаточно трех месяцев.

Ранее сообщалось, что доля казахстанского содержания в закупках "Самрук-Казына" достигла 79%.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике
Экономика и бизнес
17:10, Сегодня
Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике
В Казахстане хотят сократить льготы для бизнеса
Экономика и бизнес
16:12, Сегодня
В Казахстане хотят сократить льготы для бизнеса
Chevrolet: 5 лет народного признания в Казахстане
Экономика и бизнес
13:00, Сегодня
Chevrolet: 5 лет народного признания в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: