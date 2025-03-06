Депутат о госзакупках "Самрук-Казына": Сам черт ногу сломает

В Мажилисе Парламента Казахстана сегодня, 6 марта 2025 года, депутаты обсудили сложности закупок в компании "Самрук-Казына", передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев рассказал, что Алматинский завод тяжелого машиностроения производит для нефтяной отрасли станки-качалки. В Казахстане есть несколько таких производителей. По итогам тендера весь заказ получает победитель, а другие участники остаются без работы.

"Почему нельзя разбить на лоты, крупный заказ распределить на несколько участников? Я не говорю о всех видах продукции, безусловно, у нас есть монополисты. Ну вот качалки, это несложная продукция, ее производят несколько заводов, насколько я знаю, в Казахстане. Почему эти несколько заводов мы не можем обеспечить работой?" – задал вопрос Сергей Пономарев.

Заместитель генерального директора ТОО "Самрук-Казына Контракт" Нурлан Шарипов ответил, что раньше заказы распределялись на несколько компаний, но сейчас только на одну. Закупки автоматизированы, и требуется совершенствование информационной системы.

"Это финансирование и временные затраты. Чтобы объем распределялся не на бумажном носителе. Почему ранее это было? Потому что эти тендеры были на бумаге. Тогда можно было все это распределить. Мы хотим, чтобы система автоматически выбирала победителя. И сама, без участия человеческого фактора, распределяла объемы", – сообщил он.

Депутат Пономарев заявил, что эти изменения обсуждают с 2016 года, хотя все можно сделать в течение месяца "нажатием одной клавиши". Коллегу поддержал и председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Едил Жанбыршин.

"В "Самрук-Казына" такая бюрократия, там черт ногу сломает, не то что человек! Я сам несколько раз сталкивался, когда депутатом не был. Очень сложно у них что-то поменять, что-то сделать. Это столько согласований надо пройти. Они найдут причины, чтобы не сделать ничего", – отметил он.

Едил Жанбыршин считает, что у "Самрук-Казына" есть и финансы, и ресурсы для выполнения задачи. По его мнению, на все изменения в работе достаточно трех месяцев.

Ранее сообщалось, что доля казахстанского содержания в закупках "Самрук-Казына" достигла 79%.